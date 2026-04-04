Son dakika! CHP’li Veysi Uyanık’tan çarpıcı açıklamalar: Ekrem İmamoğlu Özgür Özel’e ABD’de 3 milyon dolara ev aldı

'KEMAL BEY'İ ANLAYAMADIK'

Kemal Bey, 'Gemiyi güvenli limana yanaştıracağım' diyordu o dönem. Bu lafı o gün hiç kimse anlayamadı. Ama bugün o lafı tüm CHP'liler anlıyor. Güvenli limana maalesef yanaşamadı CHP. İşte bu haldeyiz. Ben Kemal Bey'e karşı 3 sene mücadele ettim. Ama bugün bunları söylemekten de asla çekinmem.

'ALLAH'TAN AKIN GÜRLEK VAR'

Allah'tan bu ülkede Akın Gürlek gibi vatan evlatları var. Ben onu siyaset üstü görüyorum. Geldi bir tuğla çekti. Akın Gürlek bu yapıya dokunmamış olsaydı belki de ilerleyen süreçte ülke elden gidecekti. Allah ülkenin yüzüne baktı, Akın Gürlek bu işe müdahale etti. Ülkeyi uçurumun kenarından aldılar. Bu bir beka meselesiydi.