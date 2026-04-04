Son dakika! CHP'li Veysi Uyanık'tan çarpıcı açıklamalar: Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'e ABD'de 3 milyon dolara ev aldı

Son dakika! CHP'li Veysi Uyanık'tan çarpıcı açıklamalar: Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'e ABD'de 3 milyon dolara ev aldı

Son dakika haberi... Şaibeli kurultay davasında 'tanık' olarak ifade veren eski CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, SABAH'a konuştu. Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e New York'ta 3 milyon dolarlık ev aldığını iddia eden Uyanık, "CHP bir çete tarafından rehin alınmış durumda. Ülkeyi ele geçirmeye çalıştılar. İmamoğlu'nun getirdiği paralar olmasa Özgür Özel kurultayda 150 oyu zor alırdı. Akın Gürlek ülkeyi belki de uçurumun kenarından aldı" dedi.

MURATHAN YILDIRIM
Giriş Tarihi: 04.04.2026 07:56 Güncelleme Tarihi: 04.04.2026 10:44
Son dakika... CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada tanık olarak dinlenen eski CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'tan 100 bin lira aldım, 20'şer bin lira olarak delegelere dağıttım" itirafıyla gündem olmuştu. Ses getiren itiraf sonrası Uyanık, bu kez SABAH'a özel açıklamalarda bulundu.

Zamanla 'değişim' hareketinin CHP ve ülke için ne kadar tehlikeli bir proje olduğunu gördüğünü kaydeden Uyanık, "Benim mahkemede dile getirdiğim iddiaları kimse yalanlayamaz. Bana karşı tek dava açamıyorlar. Açamazlar. Çünkü onların bildikleri her şeyi ben de biliyorum" dedi.

Uyanık'ın açıklamalarında şu cümleler ön plana çıktı:

'ÖZGÜR ÖZEL 150 OYU ZOR ALIRDI'

Kurultayda İmamoğlu'nun İBB'den getirdiği paralar olmasa Özgür Özel 150 oyu zor alırdı. Kemal Bey fark atar, yoluna devam ederdi. Bunda şüphe yok. Kılıçdaroğlu'nu yanındaki insanlar da çok yanılttılar. Hepsi çift taraflı çalıştı, ihanet ettiler. '800 oyla kazanıyoruz' diye kandırdılar. Olan CHP'ye oldu.

Görseldeki: Eski CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık

'AYDÖNER'İ DÖVECEKTİM'

CHP'deki bu sistemin içinde Özgür Karabat da var, Gökan Zeybek de var, Gökhan Günaydın da var, Baki Aydöner de var. Ama esas kasanın başı Baki Aydöner'di. O bu sistemin birinci halkasıdır. Ekrem Bey'in adamıdır. Adam PM'ye girdi genel başkan yardımcılarına talimat vermeye başladı. Parayla partiyi satın aldıkları için bu cesareti gösterebiliyor. Herkesi maaşa bağlamışlar, herkese emir veriyorlar. Genel başkan yardımcıları Baki Aydöner'in yanında konuşmaya cesaret edemezdi. Bana da tepeden bakmaya çalıştı, dövecektim elimden zor aldılar. Burası CHP, siz kimsiniz?

'İMAMOĞLU ABD'DE ÖZEL'E EV ALDI'

Özgür Özel çıkıyor, 'Mafya mısınız siz?' diyor. Artık gülüyorum. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'e New York Manhattan'da 3 milyon dolara ev aldı. Bu evi aldın mı, almadın mı? Bu evi nerenin kaynağıyla aldınız? Şu an evin kaydı bir avukatın üzerinde mi? Çık bunları açıkla. Ben New York'tan yeni geldim. O evin iç tasarımını kime yaptırdınız siz? Açıkla. Siz ancak Özkan Yalım gibilerle iş tutarsınız. Mafya, çete asıl sizsiniz. CHP şu an bir şebeke tarafından rehin alınmış durumda.

'İPİNİZ KİMİN ELİNDE?'

Bunlar CHP'li değil. Bunların nereden geldiği bile belli değil. Partiyi ele geçirdiler. Her sabah televizyonu utanarak açıyoruz. Her sabah bir pislikleri ortaya çıkıyor. Bunun için mi değişim yaptınız siz? CHP istila edildi. Ülkeyi talan etmek için ele geçirmeye çalıştılar. CHP'yi yönetenler bugün İngilizlere gidiyor benim ülkemi onlara şikâyet ediyor. Sizin ipiniz kimin elinde?

'TÜRKİYE BUNLARIN UMURUNDA DEĞİL'

CHP'liler bu yönetime tepki gösteremiyor çünkü neredeyse hepsinin bir yerden rantı var. CHP yönetiminin Türkiye umurunda falan değil. Bunlar bu ülkeye ait insanlar bile değil benim gözümde. Ben bunların işlerine göz yumsam şu an en rahat insan ben olurdum. Bunların içindeydim, üst düzey saygı görüyordum. Bunu vatandaşlarımız anlasın artık. Bizim dilimizde tüy bitti. Bu insanları tanımıyorlar. Ben tanıyorum, bas bas da bağırarak anlatıyorum. Bunlara ülke teslim edilmez.

'BUNLARA ÜLKE Mİ EMANET EDİLİR?'

Özgür Özel'in eskiden partide hiçbir ağırlığı yoktu. CHP'yi Özgür Özel yönetmiyor zaten şu anda. İmamoğlu adına Selin Sayek Böke yönetiyor. Buna ek olarak Önder Sav ve Veli Ağbaba yönetiyor. Allah muhafaza CHP'nin şu yönetimine ülke mi emanet edilir? Böyle bir oluşuma ülke mi bırakılır?

'KEMAL BEY'İ ANLAYAMADIK'

Kemal Bey, 'Gemiyi güvenli limana yanaştıracağım' diyordu o dönem. Bu lafı o gün hiç kimse anlayamadı. Ama bugün o lafı tüm CHP'liler anlıyor. Güvenli limana maalesef yanaşamadı CHP. İşte bu haldeyiz. Ben Kemal Bey'e karşı 3 sene mücadele ettim. Ama bugün bunları söylemekten de asla çekinmem.

'ALLAH'TAN AKIN GÜRLEK VAR'

Allah'tan bu ülkede Akın Gürlek gibi vatan evlatları var. Ben onu siyaset üstü görüyorum. Geldi bir tuğla çekti. Akın Gürlek bu yapıya dokunmamış olsaydı belki de ilerleyen süreçte ülke elden gidecekti. Allah ülkenin yüzüne baktı, Akın Gürlek bu işe müdahale etti. Ülkeyi uçurumun kenarından aldılar. Bu bir beka meselesiydi.

'BUNLAR KENDİ EVİNİ BİLE YÖNETEMEZ'

Bu CHP yönetiminin iktidarından Allah bu ülkeyi korusun. Bu yönetimdekiler kendi evini bile idare edecek çapta insanlar değil. Ülkeyi nasıl idare etsinler? Bunlar kendi çoluk çocuklarından bile bihaber insanlar. Vahim haldeler.

'CHP'NİN BÖLÜNECEĞİ BİR GERÇEK'

CHP için şu an 'mutlak butlan' elzem hale geldi. CHP'nin bölüneceği artık bir gerçek. Mutlak butlan çıksa da bölünecek, çıkmasa da bölünecek. Ama biz Atatürk'ün kurduğu CHP'yi kurtarmak zorundayız. Atatürk'ün CHP'sini bunlara bırakamayız.