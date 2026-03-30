Son dakika | CHP’li Yılmaz Ateş’ten çarpıcı açıklamalar: Deniz Baykal’a suikast yapılacak diye çok korktum

Son dakika... CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş çok özel açıklamalarda bulundu. Deniz Baykal'ın tehdit aldığını belirten Ateş, "Çünkü FETÖ o kadar çok etkili olmuştu ki Türkiye üzerinde... Ben tıpkı Muhsin Yazıcıoğlu gibi bizim uçaklara da bir sabotaj yapılacağı endişesini taşıyordum" dedi.

TUBA KALÇIK
Giriş Tarihi: 30.03.2026 07:24 Güncelleme Tarihi: 30.03.2026 07:26
Son dakika haberi! CHP Eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın en yakın çalışma arkadaşı olan Yılmaz Ateş, CHP'nin içinde bulunduğu duruma dair çok önemli tespitlerde bulundu. 'CHP'deki bozulmanın miladı 2010'daki FETÖ kumpasıdır' diyen Ateş, "Baykal'la birlikte ulusalcı, milli, yerli kadrolar önemli ölçüde tasfiye edilmiş, kalanlar da etkisiz hale getirilmiştir. İçimizde o gün bu darbeye alkış tutanların, nemalananların bugünden şikayet etme hakları yoktur' dedi. Ateş, 2010 operasyonuyla göreve getirilenlerin, CHP'nin değerlerini yerle bir ettiklerini, büyük zarar verdiklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a o dönem tehditlerin geldiğini vurgulayan Ateş, "Tehlikenin geldiğinin farkındaydım. Çünkü FETÖ terör örgütü o kadar çok etkili olmuştu ki Türkiye üzerinde... Ben mesela tıpkı suikaste kurban giden Muhsin Yazıcıoğlu gibi bizim uçaklara da bir sabotaj yapılacağı endişesini taşıyordum" diye konuştu.

İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞI HATAYDI

Siz, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı açıkladığında 'CHP'yi çöküntüye götüren bir proje' olarak değerlendirmiştiniz. Yaşananları göz önünde bulundurduğunuzda haklı olduğunuzu düşünüyor musunuz?

Keşke haksız çıksaydım. Seçimlere üç yıl varken sayın İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesi büyük hataydı. Bu bir tuzaktı. Bu tuzağı ihtiraslarına yenik düşen İmamoğlu kendisine kurmuş olsa bile parti yönetimi izin vermemeliydi, peşinden sürüklenmemeliydi. Parti dur diyemedi. 2024 yerel seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne aslında halkın verdiği büyük bir avanstı. Bu avans kötü kullanıldı.

İBB iddianamesinde CHP üst yönetiminden isimler de yer alıyor. Baykal döneminde böyle bir şey yaşansaydı bu isimler hala partideki görevlerine şimdiki gibi devam eder miydi?

CHP, çok köklü bir parti. CHP'nin bir kimliği var. Partide kişiler yanlış yapabilir, yönetimde yer alanlar bugün var, yarın yok. Bu iddialar ilk ortaya çıktığında, CHP bunların üzerine gitmeli ve kendi iç hukukunu işleterek bu iddialardan arınmalıdır diye ilk açıklama yapan kişiyim. 1 Ekim 2000'de Sayın Baykal'ın Genel Başkanlığında tekrar göreve geldiğimizden bir ay sonra MYK olarak bir karar aldık; usulsüzlüğe ve yolsuzluklara adı karışanların kendi iradeleriyle ayrılmalarını, aksi taktirde gereğini yapacağımızı bildirdik. Ve gereğini de yaptık. SHP Ankara İl Başkanlığı dönemimde, bir iş insanından aldığı bağışı partinin resmi kayıtlarına geçirmeyen bir ilçe başkanını görevden aldım. Bu iddiaların üzerine önce parti içi hukukla gidilmesi doğru olurdu.

Son dönemde CHP'den birçok önemli isim ihraç edildi. Siz de bu isimlerden birisiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bunu doğru bulmuyorum, yeni isimler partilere gelebilir ama önemli olan partiye yıllarca emek vermiş kişileri de tutmaktır. Benim gibi bu partiye büyük emek vermiş birçok değerli arkadaşımız Kılıçdaroğlu döneminde de ihraç edildi. Aynı hatayı bugünkü yönetim de yapıyor. Parti emekçileri dışarı atılırken, hayatı CHP ve Cumhuriyetin değerlerine karşı mücadele etmekle geçen, gemisini batırmış miçoların, CHP'nin kaptan köşküne oturtulması dün de yanlıştı, bugün de yanlıştır. Yeni yönetim döneminde ise Özgür bey beni bizzat arayarak' ilk parti meclisi toplantısında sizin dönüşünüzü ben önereceğim' dedi. Ancak Özel'in beni partiye davet etme talebi, parti meclisinde reddedildi. Yani bir genel başkan böyle kendisi arayıp davet edip sonra reddedilmesi bir genel başkan için de çok üzüntü verici bir durumdur. Benim endişem, korkum şu; Cumhuriyet Halk Partisi'ne 2010'da kaset kumpası kuranlar, buna yardımcı olanlar, eğer halen CHP'nin yetkili organları üzerinde etkililerse bu Cumhuriyet Halk Partisi için de büyük bir tehlikedir.

İBB iddianamesinde adı geçen isimlerin birçoğu partiye sonradan katılmış isimler. Parti yapısının son dönemlerde bozulduğunu düşünüyor musunuz?

CHP, 103 yıllık tarihi ile modern Türkiye'nin kurulmasına önderlik yapması, demokratik, laik Cumhuriyeti, üniter yapısını, Atatürk devrimlerini ödünsüz savunması ile yalnız Türkiye'nin değil, demokratik dünyanın da önemli bir değeridir. Bu özelliklerinden ötürü de CHP, büyük saldırılara maruz kalmıştır.

Nasıl?

Yolsuzluktan partiden ihraç ettiklerimizi, 'kahraman' diye davet edip çok önemli görevlere getirdiler. Demokratik, laik Türkiye'nin kurucu partisi CHP'nin Parti Meclisine, danışmanlıklara aldıkları, milletvekili yaptıklarının bir kısmı, demokratik, laik Cumhuriyeti yıkmaya ant içmiş FETÖ iltisaklısı çıktı. Bu kabul edilemez. Çok üzülüyorum. Bu iddialar resmi makamlara gittiğine göre CHP'nin yetkililerine de gelmiş olması lazım.

BU ENTEL TAKIMI HALEN DAHA BİZİ ELEŞTİRİYOR

'Partide sayın Erdoğan'ın yasağını kaldırdık diye birinci derecede Deniz Baykal, ikinci derecede de ben sorumlu tutuluyorum' diye bir açıklamanız var. O dönemde Baykal ve siz partide çok eleştiriye maruz kalmıştınız değil mi? Bu entel takımı halen daha bizi eleştiriyor. O dönem Adalet ve Kalkınma Partisi 550 üyeli parlamentonun 363'nü almış. Halkın oy verdiği bir partinin genel başkanı ama milletvekili olamıyor. Şimdi bu durum demokrasilerde kabul edilemez bir şeydir. Bu Türkiye'nin ayıbı olurdu. Demokrasinin ayıbı olurdu. O nedenle biz o gün de bu eleştirilere hiçbir şekilde taviz vermedik. Bugün de vermiyorum. Yani o şiir okundu diye bir insan hayatı boyunca seçilme hakkından mahrum edilemez. O şiir bir anlamda bizim Ulusal Kurtuluş Savaşımız döneminde kaleme alınan Türkiye'nin topyekûn, inancıyla ulusal duygusuyla, dini duygusuyla emperyalist güçlere karşı mücadele ettiğimiz bir döneme aittir. Siyasi yasağını kaldırmamak büyük bir demokrasi ayıbı olurdu. Bugün de olsa aynı şeyi yapardık.

CHP'YE ÖNERİNİZ NEDİR?

Bir an önce iç sorunlarını çözerek, Türkiye'nin gündemine, halkın sorunlarına odaklanmalıdır. CHP'yi 103 yıldır yaşatan, CHP'yi CHP yapan değerlerini savunmayı görünür kılmalıdır. Her türlü yolsuzluğun, hırsızlığın üzerine parti farkı gözetmeksizin gitmesi, demokratik, laik Cumhuriyeti ve Türkiye'nin üniter yapısını ödünsüz savunmaya devam etmesidir. Bu konuda halka güven verirse ilk seçimde iktidar olur.