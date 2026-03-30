Son dakika | CHP’li Yılmaz Ateş’ten çarpıcı açıklamalar: Deniz Baykal’a suikast yapılacak diye çok korktum

Nasıl?

Yolsuzluktan partiden ihraç ettiklerimizi, 'kahraman' diye davet edip çok önemli görevlere getirdiler. Demokratik, laik Türkiye'nin kurucu partisi CHP'nin Parti Meclisine, danışmanlıklara aldıkları, milletvekili yaptıklarının bir kısmı, demokratik, laik Cumhuriyeti yıkmaya ant içmiş FETÖ iltisaklısı çıktı. Bu kabul edilemez. Çok üzülüyorum. Bu iddialar resmi makamlara gittiğine göre CHP'nin yetkililerine de gelmiş olması lazım.

BU ENTEL TAKIMI HALEN DAHA BİZİ ELEŞTİRİYOR

'Partide sayın Erdoğan'ın yasağını kaldırdık diye birinci derecede Deniz Baykal, ikinci derecede de ben sorumlu tutuluyorum' diye bir açıklamanız var. O dönemde Baykal ve siz partide çok eleştiriye maruz kalmıştınız değil mi? Bu entel takımı halen daha bizi eleştiriyor. O dönem Adalet ve Kalkınma Partisi 550 üyeli parlamentonun 363'nü almış. Halkın oy verdiği bir partinin genel başkanı ama milletvekili olamıyor. Şimdi bu durum demokrasilerde kabul edilemez bir şeydir. Bu Türkiye'nin ayıbı olurdu. Demokrasinin ayıbı olurdu. O nedenle biz o gün de bu eleştirilere hiçbir şekilde taviz vermedik. Bugün de vermiyorum. Yani o şiir okundu diye bir insan hayatı boyunca seçilme hakkından mahrum edilemez. O şiir bir anlamda bizim Ulusal Kurtuluş Savaşımız döneminde kaleme alınan Türkiye'nin topyekûn, inancıyla ulusal duygusuyla, dini duygusuyla emperyalist güçlere karşı mücadele ettiğimiz bir döneme aittir. Siyasi yasağını kaldırmamak büyük bir demokrasi ayıbı olurdu. Bugün de olsa aynı şeyi yapardık.

CHP'YE ÖNERİNİZ NEDİR?

Bir an önce iç sorunlarını çözerek, Türkiye'nin gündemine, halkın sorunlarına odaklanmalıdır. CHP'yi 103 yıldır yaşatan, CHP'yi CHP yapan değerlerini savunmayı görünür kılmalıdır. Her türlü yolsuzluğun, hırsızlığın üzerine parti farkı gözetmeksizin gitmesi, demokratik, laik Cumhuriyeti ve Türkiye'nin üniter yapısını ödünsüz savunmaya devam etmesidir. Bu konuda halka güven verirse ilk seçimde iktidar olur.