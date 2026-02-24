Trend
SON DAKİKA! Çinli iş adamı Yong Wang cinayetinde yeni görüntüler! Ölüm timi havalimanından böyle kaçmış
Son dakika haberi: İstanbul Arnavutköy'de cesedi, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde toprağa dik olarak gömülü bulunan Çinli iş adamı Yong Wang ile ilgili yeni görüntülere SABAH ulaştı. 4 kişilik çetenin İstanbul Havalimanı'ndan çıktıkları anların görüntüleri ortaya çıktı. İşte şüphelilerin kaçma anlarına dair görüntüler...
Giriş Tarihi: 24.02.2026 13:56
Güncelleme Tarihi: 24.02.2026 14:16