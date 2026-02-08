Trend
SON DAKİKA | ClubHouse operasyonunun detaylarına SABAH ulaştı! Muzaffer Yıldırım gizli çekimlerine orada devam etmiş
Son dakika haberi: Bebek Otel skandalında yeni gelişme: Ünlülerin fotoğraflarını izinsiz çeken otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın, ClubHouse spor salonunda da benzer gizli takip yaptığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, mekânda gündüz saatlerinde spor faaliyetleri yürütülürken, gece saatlerinde uyuşturucu partileri düzenlendiği tespit edildi. Yetkililer, otel ve spor salonu arasındaki bağlantıyı araştırıyor.
Giriş Tarihi: 08.02.2026 06:23
Güncelleme Tarihi: 08.02.2026 06:24