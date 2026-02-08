SON DAKİKA | ClubHouse operasyonunun detaylarına SABAH ulaştı! Muzaffer Yıldırım gizli çekimlerine orada devam etmiş

Sadece VIP üyelik kabul eden ve üye olmadan girilemeyen ünlülerin gittiği mekânda saat 21.00'den sonra after partiler yapıldığı, gözaltına alınan birçok kadının ise mekânda uyuşturucu kullandıklarını anlattığı öğrenildi. ClubHouse'un Bebek Otel gibi birçok bölümünün de kaçak olduğu öğrenildi.



