Son Dakika | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: İşte masadaki konular! Başkan Erdoğan ulusa seslenecek

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Kabinede Terörsüz Türkiye süreci, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler başta olmak üzere birçok başlık ele alınacak. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 01.06.2026 14:20 Güncelleme Tarihi: 01.06.2026 14:21
Son dakika haberi... Kabine, iki haftalık aranın ardından yoğun gündemle toplanacak. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilecek toplantıda iç ve dış politikadaki son gelişmeler başta olmak üzere birçok başlık ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bayram tatilinin ardından yine yoğun gündemle toplanıyor. Kabine'nin en önemli gündemlerinden biri Terörsüz Türkiye süreci olacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye Komisyonu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda atılacak yasal adımlar değerlendirilecek. Terör örgütü PKK'nın silah bırakıp bırakmadığına yönelik güvenlik güçlerinin sahadan aktaracağı tespitler ve raporlar incelenecek.

Sürecin ilerlemesi durumunda atılacak yasal adımlar ve yeni mevzuatın takvimi netleştirilecek.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul dosyalarla ilgili Kabine'ye sunum yapması bekleniyor.

ABD-İRAN ARASINDAKİ GERİLİM VE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

ABD ile İran arasındaki gerilim ve buna bağlı olarak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan belirsiz durum karşısında Türkiye'nin atacağı adımlar da Kabine tarafından değerlendirilecek.

Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde Karadeniz'de artan riskler de Kabine'nin gündeminde olacak.

Bölgesel ve küresel gerilimlerin ekonomiye yansımaları da yine Kabine'de görüşülecek. Enflasyonla mücadelede atılacak adımların da ele alınması bekleniyor.

Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programıyla piyasalarda son durum değerlendirilecek. Toplantının ardından Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçerek gündeme dair önemli mesajlar verecek.

