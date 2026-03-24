SON DAKİKA! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Orta Doğu'daki savaş ele alınacak: İşte masadaki başlıklar!

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. İki haftalık aranın ardından gerçekleştirilecek toplantıda, başta Orta Doğu'daki savaş olmak üzere Türkiye'nin diplomatik adımları ve iç gündeme ilişkin kritik başlıklar ele alınacak.

Resul Ekrem Şahan
Giriş Tarihi: 24.03.2026 08:28 Güncelleme Tarihi: 24.03.2026 08:29
Son dakika haberi... Toplantının ana gündem maddesini, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışma süreci oluşturuyor. Savaşın bölgeye yayılma hızı, İran'ın çevre ülkelere yönelik hamleleri ve artan gerilim kabinede kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

İran'dan Türkiye'ye yönelen ve NATO unsurlarınca imha edilen balistik füzeler de gündemde yer alacak. Olası tehditlere karşı alınan hava savunma tedbirleri gözden geçirilirken, güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik adımlar da masaya yatırılacak.

EKONOMİK ETKİLER VE TEDBİRLER GÖRÜŞÜLECEK

Kabinede savaşın küresel ve bölgesel ekonomik etkileri de detaylı şekilde ele alınacak. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler sonrası petrol fiyatlarında görülen yükseliş ve bunun Türkiye ekonomisine yansımaları değerlendirilecek.
Artan maliyetlerin enflasyon üzerindeki baskısı ve fiyat istikrarının korunması için alınabilecek ek tedbirler de toplantının önemli başlıkları arasında yer alıyor.

EGE VE DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER TAKİPTE

Türkiye'nin, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki askeri adımlarını yakından izlediği belirtilirken, gayri askeri statüdeki adalara yönelik silah sevkiyatına karşı atılabilecek adımların da kabinede görüşülmesi bekleniyor.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ DE GÜNDEMDE

Toplantıda ayrıca "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilecek. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun nihai raporunun ardından atılabilecek hukuki adımların da kabine gündemine gelmesi öngörülüyor.