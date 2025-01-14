SON DAKİKA... Daha 18 yaşındaydı! Ailesinden Medine Yılmaz’a yürek yakan veda: Meğer ölmeden 6 ay önce…

Kazadan 6 ay önce kardeşim bize organlarını bağışlamak istediğini söylemişti. Televizyonda bir haberde görmüştü. Bir aile olarak buna karar vermek çok zor oldu. Kardeşimin organlarının bir yerde olması bizim için çok zor olsa da gurur verici. Kardeşimin organlarını kime gidecek bilmiyorum ama beni bir ablalar olarak görmelerini istiyorum. Hani ben bir kardeş kaybettim ama yerine çok kardeş kazandığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.