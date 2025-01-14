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SON DAKİKA... Daha 18 yaşındaydı! Ailesinden Medine Yılmaz’a yürek yakan veda: Meğer ölmeden 6 ay önce…

SON DAKİKA... Rize'de 18 yaşındaki kızı Medine Yılmaz yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada trafik kazası geçirdi. Ağır yaralanan ve tedavi altına alınan Yılmaz, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti. Acılı ailesinin genç kızın bağışlanan organlarını el sallayarak uğurladığı anlar, yüreklere işledi.

İHA
Giriş Tarihi: 14.01.2025 09:49 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:14
SON DAKİKA... Daha 18 yaşındaydı! Ailesinden Medine Yılmaz’a yürek yakan veda: Meğer ölmeden 6 ay önce…

Rize'de 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 11.50 sıralarında Salarha Beldesi'nde yoldan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Ali Faik Yılmaz ve 18 yaşındaki kızı Medine Yılmaz'a otomobil çarpmıştı.

SON DAKİKA... Daha 18 yaşındaydı! Ailesinden Medine Yılmaz’a yürek yakan veda: Meğer ölmeden 6 ay önce…

11 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Kazada baba Ali Faik Yılmaz hafif yaralanırken, Medine Yılmaz ise ağır yaralı olarak bölgeye gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Medine Yılmaz 11 günlük yaşam savaşını kaybederek beyin ölümü gerçekleşti.

Kızlarının organlarını el sallayarak uğurladılar | Video

SON DAKİKA... Daha 18 yaşındaydı! Ailesinden Medine Yılmaz’a yürek yakan veda: Meğer ölmeden 6 ay önce…

Beyin ölümünden 6 ay önce organ bağış formu dolduran genç kızın korneaları, böbrekleri ve karaciğeri Sivas ve Samsun'a doğru karayoluyla yola çıktı. Yakınları ise Medine'nin başkalarına hayat olacak olan organlarını arkasından el sallayarak uğurladı.

SON DAKİKA... Daha 18 yaşındaydı! Ailesinden Medine Yılmaz’a yürek yakan veda: Meğer ölmeden 6 ay önce…

MEĞER ÖLMEDEN 6 AY ÖNCE...

Kardeşi Medine'nin kendilerine 6 ay önce bir haberde görüp organlarını bağışlamak istediğini söylediğini, bu nedenle kardeşinin organlarının başka bir insanda hayat bulamasından gururlu olduklarını ifade eden abla Merve Yılmaz "Yaklaşık 11 gün önce trafik kazasında kardeşim bu hastaneye getirildi.

SON DAKİKA... Daha 18 yaşındaydı! Ailesinden Medine Yılmaz’a yürek yakan veda: Meğer ölmeden 6 ay önce…

Kazadan 6 ay önce kardeşim bize organlarını bağışlamak istediğini söylemişti. Televizyonda bir haberde görmüştü. Bir aile olarak buna karar vermek çok zor oldu. Kardeşimin organlarının bir yerde olması bizim için çok zor olsa da gurur verici. Kardeşimin organlarını kime gidecek bilmiyorum ama beni bir ablalar olarak görmelerini istiyorum. Hani ben bir kardeş kaybettim ama yerine çok kardeş kazandığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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