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SON DAKİKA... Daha 18 yaşındaydı! Ailesinden Medine Yılmaz’a yürek yakan veda: Meğer ölmeden 6 ay önce…
SON DAKİKA... Daha 18 yaşındaydı! Ailesinden Medine Yılmaz’a yürek yakan veda: Meğer ölmeden 6 ay önce…
SON DAKİKA... Rize'de 18 yaşındaki kızı Medine Yılmaz yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada trafik kazası geçirdi. Ağır yaralanan ve tedavi altına alınan Yılmaz, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti. Acılı ailesinin genç kızın bağışlanan organlarını el sallayarak uğurladığı anlar, yüreklere işledi.
Giriş Tarihi: 14.01.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 10:14