Son dakika | 'Daltonlar' davasında karar! Şok detaylar ortaya çıktı: Öde yoksa bombalayacağız!
Son dakika haberi! Antalya'da 'Daltonlar' suç örgütü' davasında yargılanan 30'u tutuklu 35 sanıktan 26'sı, 5 yıl 8 ay ile 32 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede; 'Daltonlar' olarak adlandırılan yapı, Antalya merkezli, hiyerarşik düzende faaliyet gösteren ve kendi aralarında görev paylaşımı bulunan suç örgütü olarak tanımlandı. Yurt dışında firari olan örgüt lideri 'Can Dalton' lakaplı Beratcan Gökdemir ve yöneticilerinin talimatıyla hareket eden örgüt üyelerinin, suçları örgütsel yapı içinde işledikleri tespit edildi. İddianame, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Giriş Tarihi: 05.05.2026 16:17
Güncelleme Tarihi: 05.05.2026 16:20