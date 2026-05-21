SON DAKİKA… Denizli'de 10 yıllık sır cinayet çözüldü! Ayşen Aycan nereye gömüldü? Ekipler o bölgeye yoğunlaştı!

SON DAKİKA… Denizli'de yaşayan Ayşen Aycan, annesinin evinden eski eşiyle birlikte çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Bir türlü bulunamayan Aycan'ın eski eşi Turgay B. Tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 10 yıllık sır cinayet aydınlatılırken, genç kadının mezarını bulmak için çalışma başlatıldı. İşte detaylar

İHA
Giriş Tarihi: 21.05.2026 08:47 Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 08:48
Denizli'nin Çivril ilçesinde 2016 yılında boşandığı eşiyle annesinin evinden ayrılan Ayşen Aycan'dan bir daha haber alınamamıştı.

10 yıldır faili meçhul olarak kalan dosyayı ele alan Çivril Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, koordinesinde kayıp Ayşen Aycan'a dair tüm delilleri titizlikle inceledi. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma kapsamında 19 Mayıs günü 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında eski eş Turgay B., cinayeti itiraf etti. 10 yıl sonra eski eşini öldürdüğünü itiraf eden Turgay B., Ayşen Aycan'ı gömdüğü yeri de tarif etti.

İşlemlerinin ardından cinayet zanlısı Turgay B., adliyeye sevk edildi. savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Turgay B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayşen Aycan'ın gömüldüğü belirtilen alanda ise saat 20.00'a kadar çalışmalar sürdü.

Sabah saatlerinde tekrar devam eden çalışmalar kapsamında şu ana kadar kazı çalışmasının yapıldığı alanda Ayşen Aycan'a ait herhangi bir bulguya rastlanılmadığı öğrenildi.

