SON DAKİKA | Deprem bu kez Ahmet Ercan’ın vurdu! Ünlü profesör boşanmak için soluğu mahkemede aldı

Son dakika haberi: Ünlü deprem profesörü Ahmet Ercan'ın 24 yıllık evliliğinde şiddetli geçimsizlik depremi yaşanıyor. Ercan, kalp krizi geçirdiğinde kendisini yalnız bıraktığı iddiasıyla eşine boşanma davası açtı.

Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 27.05.2026 06:54 Güncelleme Tarihi: 27.05.2026 06:55
Son dakika haberi: Ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan ve diplomat eşi Nidzara Ercan çifti ilişkilerini adliye koridorlarına taşıdı. Ahmet Ercan şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını ve hastalığı döneminde kendisini yalnız bıraktığını ileri sürdüğü eşi Nidzara Ercan'a boşanma davası açtı.

Ercan mahkemeye sunduğu dilekçede, geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirdiğini ancak bu süre zarfında eşi tarafından yalnız bırakıldığına ve zor günleri tek başına sırtladığına dikkat çekti. Çekişmeli boşanma davası önümüzdeki haftalarda görülecek.

Türkiye'nin önde gelen deprem bilimcilerinden Prof. Dr. Ahmet Ercan ve Bosna-Hersek İstanbul eski Başkonsolosu Nidzara Ercan 2002 yılında evlendi. Ercan çiftinin tanışma hikâyesi ve evlilikleri adeta film senaryolarını andırıyordu.

Çiftin aşk öyküsü, Prof. Ercan'ın Bosna - Hersek'te tanıştığı bir arkadaşının daveti ile başlamıştı. İstanbul'da görüşmeye devam eden çift, yıldırım nikâhıyla 24 sene önce hayatlarını birleştirdi.

Prof. Dr. Ercan evliliğini anlattığı bir röportajda, Nidzara Ercan ile evleneceğini iki yıl öncesinden rüyasında gördüğünü dile getirerek aşkını gözler önüne sermişti. İşte yıllar önce büyük aşk ile evlenen çift ile ilgili geçtiğimiz haftalarda üzücü bir gelişme yaşandı.

AİLE BİRLİĞİ SARSILDI

79 yaşındaki Ahmet Ercan bir süredir anlaşmazlık yaşadığı 54 yaşındaki eşi Nidzara için adliye koridorlarının yolunu tuttu.

Ercan, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak aile birliğinin temelinden sarsılması ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşine boşanma davası açtı.

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA

İstanbul Aile Mahkemesi davayı kabul etti. Taraflar arasındaki çekişmeli boşanma davası önümüzdeki haftalarda görülecek.

'KALP KRİZİ GEÇİRDİM YALNIZ BIRAKILDIM'

Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirdiğini ancak bu süre zarfında eşi tarafından yalnız bırakıldığını, zorlu günleri tek başına sırtladığını dile getirdi.

Eşi Nidzara ile bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını bu durumun evliliklerini sürdürülemez hale getirdiğini ifade etti.

Ahmet Ercan dilekçesinde eşi Nidzara'nın Beşiktaş'ta oturdukları evlerini kendisinin üzerine yapmasını istediğini ancak evin tek hissedarı olmadığı için bu durumun mümkün olmadığını söyledi.