SON DAKİKA DEPREM! Prof. Dr. Üşümezsoy’dan kritik açıklama geldi! “Büyük bir depremin habercisi mi?”

Malatya'da peş peşe yaşanan sarsıntılar sonrası Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan yüreklere su serpen açıklama geldi! Bölgedeki fay hareketliliğini "Bağdat Caddesi" ve "kılcal damar" örneğiyle açıklayan ünlü yer bilimci, "Büyük depremin habercisi mi?" sorusuna net yanıt verdi. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 20.05.2026 10:50 Güncelleme Tarihi: 20.05.2026 11:35
Malatya'da deprem fırtınası endişe yaratmaya devam ederken, gözler uzman değerlendirmelerine çevrildi. Bölgedeki fay hatlarının geçmişteki kırılma süreçlerini detaylıca inceleyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, ilk olarak 2020 yılında meydana gelen Sivrice depremini hatırlattı.

PÜTÜRGE MASİFİNDEKİ GİZLİ TEHLİKEYE DİKKAT ÇEKTİ!

Kırılmanın Pütürge'ye doğru ilerlediğini ancak Doğan Yol kesiminde stresin tam anlamıyla boşalmadığına dikkat çeken uzman isim, çarpıcı tespitlerde bulundu. 6 Şubat depremlerinin ardından Pütürge masifinin kırılmayan, dirençli bir bölge olarak kaldığını vurgulayan Üşümezsoy, fayın uzunluğu göz önüne alındığında bölgede 6.5 büyüklüğünde bir deprem potansiyeli bulunduğunun altını çizdi. Ünlü yer bilimciye göre bu bölgedeki kilitlenme uzun süredir devam ediyor ve enerji akışı yön değiştiriyor.

"BAĞDAT CADDESİ TIKANDI" BENZETMESİ: O SARSINTILAR ANA FAYDAN DEĞİL!

Fay hatlarındaki kilitlenmeye ve enerji akışının yön değiştirmesine dair ezber bozan ifadeler kullanan Prof. Dr. Üşümezsoy, durumu günlük hayattan bir örnekle özetledi. Açıklamasını duyanlar şaşkına dönerken, ünlü yer bilimci fayların hareketini şu sözlerle anlattı: "Bağdat Caddesi'nde trafik tıkanınca araçlar nasıl ara sokaklara saparsa, Pütürge'deki ana fay tıkandığı için enerji de Battalgazi ve Yeşilyurt'taki küçük faylara yöneldi."

"SÜREKLİ SARSIN ÜRETEBİLİRLER AMA..."

Yeşilyurt ve Battalgazi'de yaşanan küçük sarsıntıların ana faydan değil, yan kollardan kaynaklandığını belirten Üşümezsoy, bu küçük fayların adeta bir ana cadde gibi büyük enerji boşaltamayacağını ancak sürekli sarsıntı üreterek korkuya neden olduğunu ifade etti. Üşümezsoy'a göre bu sarsıntılar ana fayın değil, "yan sokakların" depremi.

HARİTA ÜZERİNDEN KONUŞAN UZMANLARA SERT ÇIKIŞ: "CİDDİYE ALMAYIN"

Açıklamalarının devamında meslektaşlarına da eleştiriler yönelten Üşümezsoy, sadece haritaya bakarak konuşanları "etiketli uzmanlar" olarak tanımladı. Deprem tahminleri üzerinden yaratılan korku algısına sert tepki gösteren ünlü yer bilimci şunları söyledi: "İstanbul'da Adalar fayı kırılacak, 8.1 büyüklüğünde deprem olacak diyen koro halinde konuşan uzmanlar vardı. Ben Düzce dedim, Sındırgı dedim ve buralarda kırılmalar oldu. Sadece haritaya bakıp konuşan, hayatında Sındırgı'yı görmemiş uzmanları ciddiye almayın. Onlar fayları yerinde inceleyen gerçek uzmanlar değiller."

MALATYALILARIN YÜREĞİNE SU SERPTİ: "KILCAL DAMARLAR HAYAT KURTARIR"

Fay hatlarındaki mekanizmayı sporcuların kalp sistemine benzeten Üşümezsoy, yüreklere su serpen o kritik tespiti yaptı. Ana aort damarı tıkandığında vücudun yeni kılcal damarlar geliştirerek hayatı sürdürdüğünü söyleyen uzman isim, Pütürge'deki küçük depremlerin de aslında sistemin bir parçası olduğunu vurguladı.

"MALATYALILAR MÜSTERİH OLSUN"

Enerjinin yan kollara dağılmasının büyük bir felaketin habercisi olmadığını belirten Üşümezsoy, sözlerini bölge halkına rahat bir nefes aldıracak şu ifadelerle noktaladı: "Bu küçük damarlar asla 6.5 büyüklüğünde bir enerji üretemez. Malatyalılar müsterih olsun; ana koldaki büyük enerji henüz bu küçük faylara tam olarak yüklenmiş değil."

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
