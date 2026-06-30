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SON DAKİKA | Dijital bağımlılık ruh sağlığını tehdit ediyor! Türkiye sosyal medya ve oyunda dünya liderliğine oynuyor

Son dakika haberi: Türkiye hem internette geçirilen sürede hem de oyun oynama oranlarında dünya ortalamasını geride bıraktı. Ünlü dijital raporlama platformu We Are Social'ın son verileri, Türkiye'deki internet ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarının ürkütücü boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi.

BURCU ŞEN
Giriş Tarihi: 30.06.2026 07:01
SON DAKİKA | Dijital bağımlılık ruh sağlığını tehdit ediyor! Türkiye sosyal medya ve oyunda dünya liderliğine oynuyor

Son dakika haberi: Ülkemizde 16 yaş ve üzeri kullanıcıların cep telefonlarında internete harcadıkları günlük ortalama süre 7 saat 15 dakika olarak kayıtlara geçti.

SON DAKİKA | Dijital bağımlılık ruh sağlığını tehdit ediyor! Türkiye sosyal medya ve oyunda dünya liderliğine oynuyor

Araştırmaya göre, 16 yaş ve üzerindekilerin sosyal medyada harcadıkları sürenin toplam internet süresine oranı Türkiye'de yüzde 37.7 iken dünya genelinde bu oran yüzde 35.3'te kaldı.

SON DAKİKA | Dijital bağımlılık ruh sağlığını tehdit ediyor! Türkiye sosyal medya ve oyunda dünya liderliğine oynuyor

OYUN OYNAMADA REKOR

Dünya genelinde oyun oynama yüzdesi 83.6 iken Türkiye'de bu oran 93.5'e ulaştı. Tespitlere göre, çocuk ve ergenlerde günlük 3 saati aşan sosyal medya kullanımı, ruh sağlığı riskini tam 2 kat artırıyor.

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SON DAKİKA | Dijital bağımlılık ruh sağlığını tehdit ediyor! Türkiye sosyal medya ve oyunda dünya liderliğine oynuyor

Aşırı ekran kullanımının çocukların hem zihinsel hem de sosyal gelişimini baltaladığı ortaya çıktı. Verilere göre kontrolsüz dijital tüketim, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) riskini tetikliyor.

SON DAKİKA | Dijital bağımlılık ruh sağlığını tehdit ediyor! Türkiye sosyal medya ve oyunda dünya liderliğine oynuyor

Çocukların odaklanma sürelerini kısaltarak eğitim başarısını ciddi oranda düşürüyor. Sanal dünyanın kontrolsüz ortamı çocukları suça eğilimli hale getiriyor. Avrupa Komisyonu raporuna göre, her 3 çocuktan 1'i siber zorbalığa maruz kalırken her 5 gençten 1'i okuldan uzaklaşıyor.

SON DAKİKA | Dijital bağımlılık ruh sağlığını tehdit ediyor! Türkiye sosyal medya ve oyunda dünya liderliğine oynuyor

TEKNOLOJİ DEVLERİNE GÜVEN AZALIYOR

ABD merkezli teknoloji şirketi Meta'nın çalışanlarının ifşalarıyla derinleşen çocukların çevrimiçi güvenliği endişesi, büyük teknoloji şirketlerine kamuoyu desteğini azalttı.

SON DAKİKA | Dijital bağımlılık ruh sağlığını tehdit ediyor! Türkiye sosyal medya ve oyunda dünya liderliğine oynuyor

Ebeveynlerin artan korkuları karşısında Avustralya'nın ardından İngiltere de sosyal medyaya 16 yaş sınırı getirmeye hazırlanıyor. Platformların kusurlu bulunması üzerine küresel yasak dalgası da büyüyor.

SON DAKİKA | Dijital bağımlılık ruh sağlığını tehdit ediyor! Türkiye sosyal medya ve oyunda dünya liderliğine oynuyor

Teknoloji devleri ise bu durum karşısında kısıtlamaları engellemek için milyonlarca dolarlık lobi faaliyetleri yürütüyor. Uzmanlar, halkın yükselen tepkisiyle artık siyasetçilerin radikal kararlar aldığını vurguluyor.

SON DAKİKA | Dijital bağımlılık ruh sağlığını tehdit ediyor! Türkiye sosyal medya ve oyunda dünya liderliğine oynuyor

Öte yandan, sosyal medya devlerinin merkezi ABD'de federal yasaklar getirilmesi olasılığı ise düşük görülüyor.

#TÜRKİYE