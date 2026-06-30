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SON DAKİKA | Dijital bağımlılık ruh sağlığını tehdit ediyor! Türkiye sosyal medya ve oyunda dünya liderliğine oynuyor
SON DAKİKA | Dijital bağımlılık ruh sağlığını tehdit ediyor! Türkiye sosyal medya ve oyunda dünya liderliğine oynuyor
Son dakika haberi: Türkiye hem internette geçirilen sürede hem de oyun oynama oranlarında dünya ortalamasını geride bıraktı. Ünlü dijital raporlama platformu We Are Social'ın son verileri, Türkiye'deki internet ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarının ürkütücü boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 30.06.2026 07:01