SON DAKİKA | Dijital medya düzenlemesi Meclis'e sunulacak! Taslakta neler var? İşte madde madde şartlar
Son dakika haberi: Çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik kapsamlı sosyal medya düzenlemesi yakında Meclis'e sunulacak. Hazırlanan taslak çalışmaya göre sosyal medya kullanımında 15 yaş sınırı getirilmesi, platformlara ebeveyn kontrol araçları zorunluluğu ve yaş doğrulama sistemi şartı öngörülüyor.
Giriş Tarihi: 16.02.2026 06:22
Güncelleme Tarihi: 16.02.2026 06:27