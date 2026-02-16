SON DAKİKA | Dijital medya düzenlemesi Meclis’e sunulacak! Taslakta neler var? İşte madde madde şartlar

Teknolojik dönüşümle birlikte çocukların çevrim içi ortamda daha korumasız hale geldiğine dikkat çekilirken; fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimi olumsuz etkileyebilecek risklere karşı proaktif ve bütüncül bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.