Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA | Doktor Büşra'nın estetik sevdası kabusu oldu: Kliniğe giden genç kadın ölümden döndü
SON DAKİKA | Doktor Büşra'nın estetik sevdası kabusu oldu: Kliniğe giden genç kadın ölümden döndü
Son dakika haberi: Özel estetik merkezinde liposuction yaptıran Doktor Büşra V.(30), operasyon sonrası arter yaralanması nedeniyle acil ameliyata alındı. Genç doktor, izinsiz fotoğraf paylaşımı ve maddi-manevi zarar iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Giriş Tarihi: 05.01.2026 07:10
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 07:11