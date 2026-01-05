Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Doktor Büşra'nın estetik sevdası kabusu oldu: Kliniğe giden genç kadın ölümden döndü

Son dakika haberi: Özel estetik merkezinde liposuction yaptıran Doktor Büşra V.(30), operasyon sonrası arter yaralanması nedeniyle acil ameliyata alındı. Genç doktor, izinsiz fotoğraf paylaşımı ve maddi-manevi zarar iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 05.01.2026 07:10 Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 07:11
Son dakika haberi: Nişantaşı'nda bulunan özel bir estetik merkezinde, liposuction (yağ aldırma) estetik operasyonu geçiren Doktor Büşra V. (30), operasyon sonrası adeta kâbusu yaşadı. İddiaya göre geçtiğimiz aylarda gerçekleşen estetik işlemi, İran uyruklu Hanıyeh F. tarafından yapıldı.

Operasyonun ardından evine giden genç kadın, kısa süre içinde kusma, bulantı ve baş dönmesi şikâyetleri yaşamaya başladı. Başta durumun anestezinin etkisi olduğunu düşünen Büşra V., şikâyetlerinin artarak devam etmesi üzerine hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkiklerde doktorlar, acil ameliyat olması gerektiğini söyleyince büyük şaşkınlık yaşayan genç kadına, estetik operasyona bağlı arter yaralanması olduğu bildirildi.

KLİNİĞE SUÇ DUYURUSU

Acil ameliyata alınan Büşra V., operasyonun ardından taburcu edildi.

Kliniğe 19 bin TL verdiğini söyleyen genç kadın, sonrasında gördüğü tedaviler nedeniyle de hastanelere yaklaşık 80 bin TL ödeme yaptığını belirtti.

Büşra V. hem yaşadığı sağlık sorunları hem de fotoğraflarının izinsiz paylaşılması nedeniyle estetik merkezinden şikâyetçi oldu.

İDDİALARI REDDETTİ

Klinikte görevli Hanıyeh H. ise "Yaptığım işlemler lokal anestezi gerektiren işlemler değildir. Büşra V. iş yerine geldiğinde cilt bakımı yaptırmak istedi, ben de buna yönelik işlem yaptım.

Kendisine herhangi bir lokal anestezi uygulamadım. Şikâyete konu edilen işlem tarafımca yapılmamıştır" ifadelerini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.