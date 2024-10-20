SON DAKİKA: Doktor Fırat Sarı ile ilgili korkunç iddia! 5 yıl önce ikizlerden biri ölmeden...
Son dakika: Yeni doğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Özel İstanbul Reyap Hastanesi'nde 5 yıl önce dünyaya gelen ikizlerinden birini 24 günlükken kaybeden Öztürk ailesi, çetenin ortaya çıkarılması ile birlikte bir kez daha yıkıldı. O tarihte çocuklarının ölümünü sorgulamayan, şimdilerde ise konuyu yargıya taşımaya hazırlanan baba Ozan Öztürk, "Fırat Sarı isimli doktor bize 2 günlük görüş sürelerinde çocuğumuzun bir gün iyi olduğunu, ertesi gün sorduğumda kötü olduğunu söylüyordu. Benim çocuğum bir hafta iyi oluyorsa, 'Biz ne zaman çıkartabiliriz' diye sorduğumuzda çocuğumun kötü durumda olduğunu söylüyordu" ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları
Giriş Tarihi: 20.10.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 18:44