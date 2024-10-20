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SON DAKİKA: Doktor Fırat Sarı ile ilgili korkunç iddia! 5 yıl önce ikizlerden biri ölmeden...

Son dakika: Yeni doğan çetesi soruşturması kapsamında kapatılan Özel İstanbul Reyap Hastanesi'nde 5 yıl önce dünyaya gelen ikizlerinden birini 24 günlükken kaybeden Öztürk ailesi, çetenin ortaya çıkarılması ile birlikte bir kez daha yıkıldı. O tarihte çocuklarının ölümünü sorgulamayan, şimdilerde ise konuyu yargıya taşımaya hazırlanan baba Ozan Öztürk, "Fırat Sarı isimli doktor bize 2 günlük görüş sürelerinde çocuğumuzun bir gün iyi olduğunu, ertesi gün sorduğumda kötü olduğunu söylüyordu. Benim çocuğum bir hafta iyi oluyorsa, 'Biz ne zaman çıkartabiliriz' diye sorduğumuzda çocuğumun kötü durumda olduğunu söylüyordu" ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları

DHA
Giriş Tarihi: 20.10.2024 18:44 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 18:44
SON DAKİKA: Doktor Fırat Sarı ile ilgili korkunç iddia! 5 yıl önce ikizlerden biri ölmeden...

Bebek katili doktor Fırat Sarı hakkında bir iddia daha ortaya atıldı. O yıllarda İstanbul Esenyurt'ta oturan Ebru ve Ozan Öztürk çifti, 2019 yılında tüp bebek yöntemi ile ikiz çocuk sahibi oldu. Çift, tüm kontrollerini ve doğumu evlerine yakın olan Özel İstanbul Reyap Hastanesi'nde gerçekleştirdi. 2019 yılının Nisan ayında dünyaya gelen bir erkek ve bir kız bebek doğumhaneden hemen alınarak yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kuvöze konuldu. Kız bebeklerini tüm sorumlulukları aldıklarına dair imza atarak 11'inci günde kucaklarına alan Ebru ve Ozan Öztürk, erkek çocuklarını ise bir türlü yoğun bakımdan çıkaramadı. Yenidoğan çetesinin lideri olduğu anlaşılan Fırat Sarı tarafından sürekli, türlü bahanelerle oyalandıklarını öne süren Öztürk çiftine, 24'üncü günde acı haber verildi. 24 günlük bebeğin ölüm raporunu da Fırat Sarı imzalayarak, aileye teslim etti. O tarihte doktorlara güvenerek çocuklarının ölümünü sorgulamayan aile, çetenin ortaya çıkarılması ile birlikte bir kez daha yıkıldı. Şimdilerde Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan Öztürk ailesi, konuyu yargıya taşımaya hazırlanıyor.

SON DAKİKA: Doktor Fırat Sarı ile ilgili korkunç iddia! 5 yıl önce ikizlerden biri ölmeden...

'11'İNCİ GÜNÜN SONUNDA KIZIMIZI İMZA KARŞILIĞINDA TESLİM ALDIK'
Eşiyle birlikte yaşadıkları süreci anlatan Ozan Öztürk, "2019 yılında İstanbul Reyap Hastanesi'nde eşim ikiz doğum yaptı. Doğum öncesinde anne karnında tüm tetkikler, tüm tahliller yapıldı ve çocuklarımızın sağlıklı olduğu söylenmişti. Sonrasında doğumdan hemen sonra ikiz çocuklarımızı kuvöze, yoğun bakıma götürdüler.

SON DAKİKA: Doktor Fırat Sarı ile ilgili korkunç iddia! 5 yıl önce ikizlerden biri ölmeden...

Bize bir şey söylemeden, bilgi vermeden götürdüler. Biz daha sonra doğumu gerçekleşen doktorumuza sorduğumuzda, 'Önlem amaçlı götürülmüş olabilir. Doğum normaldi. Gayet normal bir doğum oldu. Sağlıklı çocuklarınız' demişti. Sonrasında yenidoğan yoğun bakımla ilgilenen doktor Fırat Sarı'yı bulduk.

SON DAKİKA: Doktor Fırat Sarı ile ilgili korkunç iddia! 5 yıl önce ikizlerden biri ölmeden...

Neden böyle bir durum olduğunu sorduk. Çocuğun ciğerinde enfeksiyon olabileceğini, su kaçmış olabileceğini bize beyan etti ve nefes alamadığını söyledi. Sonrasında oğlumu hemen entübe ettiler. Hemen yanına da kızımı hiçbir şekilde tedaviye maruz bırakmadan kuvözün içerisinde tuttular. Bu süreç kızım için 11 gün boyunca devam etti. Biz 11'inci günün sonunda kızımızı imza karşılığında kendilerinden teslim aldık. Gayet normal bir şekilde sağlıklı evde yaşamına devam etti" dedi.

SON DAKİKA: Doktor Fırat Sarı ile ilgili korkunç iddia! 5 yıl önce ikizlerden biri ölmeden...

'FIRAT SARI ÇOCUĞUN BİR GÜN İYİ, BİR GÜN KÖTÜ OLDUĞUNU SÖYLÜYORDU'
Oğlu yoğun bakımdayken kendilerine net bir açıklama yapılmadığını anlatan Öztürk, "Oğlumuz içinse aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü 24 günlük bir yoğun bakımda mücadele verdi benim çocuğum. Bu insanlara 24 gün dayanabildi. Bu 24 günlük sürede ben 2 günde bir, bazen 3 günde bir hastaneye gidiyordum. Zaten görüş süresi de böyle kısıtlıydı. Fotoğraf almamıza dahi müsaade etmiyorlardı. Sonrasında bu Fırat Sarı isimli doktor bize 2 günlük görüş sürelerinde çocuğumuzun bir gün iyi olduğunu, ertesi gün sorduğumda kötü olduğunu söylüyordu. Benim çocuğum bir hafta iyi oluyorsa, 'Biz ne zaman çıkartabiliriz' diye sorduğumuzda çocuğumun kötü durumda olduğunu söylüyordu. Tabii bizim doktorlara güvenimiz sonsuz olduğundan hiçbir şekilde yadırgamayıp, şüphe etmiyorduk.

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