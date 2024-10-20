SON DAKİKA: Doktor Fırat Sarı ile ilgili korkunç iddia! 5 yıl önce ikizlerden biri ölmeden...

'FIRAT SARI ÇOCUĞUN BİR GÜN İYİ, BİR GÜN KÖTÜ OLDUĞUNU SÖYLÜYORDU'

Oğlu yoğun bakımdayken kendilerine net bir açıklama yapılmadığını anlatan Öztürk, "Oğlumuz içinse aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü 24 günlük bir yoğun bakımda mücadele verdi benim çocuğum. Bu insanlara 24 gün dayanabildi. Bu 24 günlük sürede ben 2 günde bir, bazen 3 günde bir hastaneye gidiyordum. Zaten görüş süresi de böyle kısıtlıydı. Fotoğraf almamıza dahi müsaade etmiyorlardı. Sonrasında bu Fırat Sarı isimli doktor bize 2 günlük görüş sürelerinde çocuğumuzun bir gün iyi olduğunu, ertesi gün sorduğumda kötü olduğunu söylüyordu. Benim çocuğum bir hafta iyi oluyorsa, 'Biz ne zaman çıkartabiliriz' diye sorduğumuzda çocuğumun kötü durumda olduğunu söylüyordu. Tabii bizim doktorlara güvenimiz sonsuz olduğundan hiçbir şekilde yadırgamayıp, şüphe etmiyorduk.