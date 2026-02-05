Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Dolandırıcıların yeni adresi Uber! Yüzlerce vatandaşın kartlarını boşalttılar

Son dakika haberi: Uber uygulaması üzerinden gerçekleştirilen kredi kartı dolandırıcılığı vakaları son iki ayda alarm verici boyutlara ulaştı. Yüzlerce vatandaş, banka kartlarından habersizce USD ve GBP cinsinden para çekilmesi sonucu mağdur oldu. Londra merkezli "Uber Pending" açıklamasıyla hesaplardan çekilen tutarlar genellikle 10-15 bin TL arasında değişiyor.

Semih KARA
Giriş Tarihi: 05.02.2026 06:56 Güncelleme Tarihi: 05.02.2026 06:57
Son dakika haberi: Kredi kartı üzerinden yapılan dolandırıcılıklar giderek artıyor. Son dönemde Uber uygulaması üzerinden kredi kartı aracılığıyla dolandırma olayları arttı.

Son iki ayda yüzlerce vatandaş, kredi ve banka kartlarından Uber uygulaması üzerinden para çekilerek dolandırıldı.

Banka tarafından gönderilen SMS'le dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, hesaplarındaki paranın USD (dolar) ve GBP (İngiliz Sterlini) cinsinden çekildiğini gördü.

Londra merkezli "Uber Pending" açıklamasıyla hesaplarından çoğunlukla 10 ila 15 bin TL aralığında para çekilen mağdurlar, durumu fark ettikleri anda kartlarını iptal etti.

Ancak bankalar, paranın provizyonda olduğu, inceleme ve itiraz sürecinin 2 ayı bulabileceğini belirtiyor.

"HİÇ UBER KULLANMADIM"

Mağdurlardan N.K. "Normalde bu tür harcamalarda bankanın benden onay istemesi gerekir, ancak öyle olmadı.

Garip olan şu ki hayatımda hiç Uber kullanmadım ve uygulaması yok" dedi. Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun şunları söyledi: "Kart limitlerinizi düşük tutun ve yurtdışı alışverişe kapalı tutun.

Daha güvenli olması açısından sanal kart kullanmaya çalışın. Ayrıca SMS ya da e-mail üzerinden gönderilen linklere tıklamayın."