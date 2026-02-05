Trend
SON DAKİKA | Dolandırıcıların yeni adresi Uber! Yüzlerce vatandaşın kartlarını boşalttılar
Son dakika haberi: Uber uygulaması üzerinden gerçekleştirilen kredi kartı dolandırıcılığı vakaları son iki ayda alarm verici boyutlara ulaştı. Yüzlerce vatandaş, banka kartlarından habersizce USD ve GBP cinsinden para çekilmesi sonucu mağdur oldu. Londra merkezli "Uber Pending" açıklamasıyla hesaplardan çekilen tutarlar genellikle 10-15 bin TL arasında değişiyor.
Giriş Tarihi: 05.02.2026 06:56
Güncelleme Tarihi: 05.02.2026 06:57