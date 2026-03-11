Trend
SON DAKİKA | Donald Trump'ın "kıyamet senaryosu! ABD yönetimi İsrail'e o mesajı iletti
Son dakika haberi: ABD/İsrail'in İran'a saldırıları ve Tahran'ın misillemeleri karşılıklı olarak sürüyor. Bölgedeki tansiyon enerji krizi ihtimalini doğururken, Axios'a konuşan İsrailli bir yetkili ABD yönetiminin İsrail'e ilettiği mesajı açıkladı.
Giriş Tarihi: 11.03.2026 10:05
Güncelleme Tarihi: 11.03.2026 10:06