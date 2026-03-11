SON DAKİKA | Donald Trump'ın "kıyamet senaryosu! ABD yönetimi İsrail'e o mesajı iletti

DONALD TRUMP'IN "KIYAMET SENARYOSU"

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, ABD yönetiminin bu kararında, bu tür saldırıların "İran halkına zarar vermesinin", çatışmaların bitmesinin ardından İran'daki petrol sektörüyle işbirliği hedeflenmesinin ve Körfez ülkelerindeki benzer hedeflere misilleme ihtimalinin etkili olduğunu söyledi.