Trend
Galeri
Trend Yaşam
Son dakika | 'Dönmezler' suç örgütüne şok operasyon! Esnafı haraca bağladılar, iş yerlerini dağıttılar...
Son dakika | 'Dönmezler' suç örgütüne şok operasyon! Esnafı haraca bağladılar, iş yerlerini dağıttılar...
Son dakika haberi... Hatay'da esnafı haraca bağlayan, iş yerlerini dağıtan ve silah kaçakçılığı başta olmak üzere çeşitli suçlara karışan 'Dönmezler' suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenlendi. 12 şüpheli tutuklandı. Şüphelilere ait ev iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler şoke etti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.02.2026 10:14