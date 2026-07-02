Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Düğün için gün sayan damat hayatının şokunu yaşadı! Gelin öyle bir tuzak kurmuş ki: Kamera görüntüsü ortaya çıktı

SON DAKİKA… Düğün için gün sayan damat hayatının şokunu yaşadı! Gelin öyle bir tuzak kurmuş ki: Kamera görüntüsü ortaya çıktı

SON DAKİKA… Nevşehir'de yaşayan Y.A., gelin adayı H.D. ile düğün hazırlığı yaptığı sırada hayatının şokunu yaşadı. Gelin H.D. ile iş birlikçisi S.Ç.A., 1 milyon TL değerinde altın, para ve cep telefonu ile kaçarken yakalandı. Şüphelilerin kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 02.07.2026 13:27
SON DAKİKA… Düğün için gün sayan damat hayatının şokunu yaşadı! Gelin öyle bir tuzak kurmuş ki: Kamera görüntüsü ortaya çıktı

SON DAKİKA… Şanlıurfa'dan Nevşehir'e gelen S.Ç.A. ile H.D. adlı 2 kadın, burada Y.A. ile tanıştı. Daha sonra Y.A.'nın annesi İ.A. ile de tanışan ikili, ailenin güvenini kazandı.

SON DAKİKA… Düğün için gün sayan damat hayatının şokunu yaşadı! Gelin öyle bir tuzak kurmuş ki: Kamera görüntüsü ortaya çıktı

1 MİLYONLUK ALTINI ALIP KAÇTILAR

Bir süre sonra evlilik için hazırlıklara başlayan Y.A., şüphelilerle sarrafa gidip yaklaşık 1 milyon TL değerinde altın takı satın aldı.

SON DAKİKA… Düğün için gün sayan damat hayatının şokunu yaşadı! Gelin öyle bir tuzak kurmuş ki: Kamera görüntüsü ortaya çıktı

Düğün hazırlıkları bahanesiyle damattan yüklü miktarda nakit ve çeşitli kıyafetler ile damat ve annesine ait cep telefonlarını alan S.Ç.A. ve H.D., kayboldu. Ardından 2 kadın şüpheli, Nevşehir'den ayrılıp Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı.

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SON DAKİKA… Düğün için gün sayan damat hayatının şokunu yaşadı! Gelin öyle bir tuzak kurmuş ki: Kamera görüntüsü ortaya çıktı

KAYSERİ'DE YAKALANDILAR

Dolandırıldığını anlayan Y.A., polis merkezine başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelilerin, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde oldukları tespit edildi.

SON DAKİKA… Düğün için gün sayan damat hayatının şokunu yaşadı! Gelin öyle bir tuzak kurmuş ki: Kamera görüntüsü ortaya çıktı

Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak operasyonda, H.D. ve S.Ç.A.'nın bulunduğu araç durduruldu. Yapılan aramalarda yaklaşık 1 milyon TL değerinde altın, para, takı ve cep telefonu ele geçirildi.

SON DAKİKA… Düğün için gün sayan damat hayatının şokunu yaşadı! Gelin öyle bir tuzak kurmuş ki: Kamera görüntüsü ortaya çıktı

Gözaltına alınan 2 şüpheli, Nevşehir'e getirilip adliyeye sevk edildi. S.Ç.A. ve H.D., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

SON DAKİKA… Düğün için gün sayan damat hayatının şokunu yaşadı! Gelin öyle bir tuzak kurmuş ki: Kamera görüntüsü ortaya çıktı
#NEVŞEHİR