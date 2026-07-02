Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Düğün için gün sayan damat hayatının şokunu yaşadı! Gelin öyle bir tuzak kurmuş ki: Kamera görüntüsü ortaya çıktı

SON DAKİKA… Düğün için gün sayan damat hayatının şokunu yaşadı! Gelin öyle bir tuzak kurmuş ki: Kamera görüntüsü ortaya çıktı

SON DAKİKA… Nevşehir'de yaşayan Y.A., gelin adayı H.D. ile düğün hazırlığı yaptığı sırada hayatının şokunu yaşadı. Gelin H.D. ile iş birlikçisi S.Ç.A., 1 milyon TL değerinde altın, para ve cep telefonu ile kaçarken yakalandı. Şüphelilerin kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 02.07.2026 13:27