SON DAKİKA! Dünyanın en güçlü orduları 2025 listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2025’in en iyileri

Son dakika haberleri: Dünyanın en güçlü orduları 2025 listesi belli oldu. Askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, yeni listeyi açıkladı. Türkiye'nin sıralaması oldukça dikkat çekti. Peki Türk ordusu sizce kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü orduları 2025 güncel listesi...