Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA! Dünyanın en güçlü orduları 2025 listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2025'in en iyileri
SON DAKİKA! Dünyanın en güçlü orduları 2025 listesi açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2025'in en iyileri
SON DAKİKA HABERLERİ: ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, dünyanın en güçlü orduları 2025 listesini açıkladı. Birçok kriterin dikkate alınarak hazırlandığı listeye Türk ordusunun sıralaması damga vurdu. Peki Türkiye dünyanın en güçlü orduları 2025 listesinde kaçıncı sırada? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.01.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 09:50