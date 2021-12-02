Son dakika | Duygu Delen Türkiye’de gündem olmuştu! Adli tıp raporunda çarpıcı detay!

Mahkeme heyeti, Prof. Dr. Hakan Kar ile Prof. Dr. Nadir Arıcan ve bağımsız bir heyetin hazırladığı bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi amacıyla ATK'den rapor hazırlanmasını talep etmişti.

Mahkemeye gönderilen raporda maktul Delen'in düştüğü esnada canlı olduğu belirtilirken, yüksekten düşme eyleminin kendi iradesiyle mi yoksa bir başkasının etkisiyle mi meydana geldiğinin tıbben bilinemediği aktarıldı.

"DÜŞTÜ MÜ, DÜŞÜRÜLDÜ MÜ?"

Mahkeme heyeti ATK'den Duygu'da meydana gelen yaralanmaların hangisinin düşmeye bağlı gerçekleştiğini, düşüş anında bilincinin açık ya da kapalı olup olmadığını, maktulün kaza ile düşüp düşmediğini, kendisinin bilerek atlayıp atlamadığını, bir başkası tarafından itilmek suretiyle düşürülüp düşürülmediğini sormuştu.

