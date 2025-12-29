Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Eğitime kar tatili! Valiliklerden peş peşe duyurular! Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okul tatil edildi? İstanbul ve Ankara’da tatil olacak mı? İşte eğitime ara verilen iller…

Son dakika haberleri: Türkiye'yi beyaza bürüyen yoğun kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Pazartesi birçok ilde eğitime ara verilmişti. Ülkemizde kar yağışı devam ederken, öğrenci ve veliler 'Yarın okullar tatil mi?' sorusuna kilitlendi. Peki, 30 Aralık Salı günü için kar tatili açıklaması yaptı mı? 31 Aralık Çarşamba günü tatil olacak mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 29.12.2025 21:45 Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 21:48
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düştü. Yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verilirken 'Yarın okullar tatil mi?', 31 Aralık tatil olan iller?' sorularının yanıtı da merak konusu oldu.

ARTVİN'DE 1 İLÇEYE TATİL

Artvin'in Şavşat ilçesinde kar, don ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede akşam saatlerinde başlayan ve yarın öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen kar ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanmanın, özellikle ulaşımda aksamalara yol açabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Şavşat Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçede akşam saatlerinde başlaması ve yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen kar yağışı ile soğuk hava şartlarının, özellikle ulaşımda olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi. Bu kapsamda alınan tedbirler doğrultusunda, 30 Aralık Salı günü ilçedeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

BATMAN

Batman'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği duyuruldu.


Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışı ve gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığının daha da düşmesinin beklendiği ve buna bağlı buzlanma ile don riskinin artacağı belirtildi. Açıklamada, bu nedenle yarın il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Ayrıca, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BOLU

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi.


Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 30 Aralık Salı günü, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil olmak üzere eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi. Öte yandan, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Salı günü de eğitime ara verildi.


Valiliğin, sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle vatandaşların ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla yarın il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokuluna ve kreşlere giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. Paylaşımda, sürücülere de kış lastiği kullanmaları, trafik kurallarına uymaları ve yapılan uyarılara azami dikkat etmeleri uyarısında bulunuldu.

DÜZCE

Düzce'nin Kaynaşlı ve Yığılca ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 30 Aralık Salı günü tatil edildi.


Yığılca ve Kaynaşlı Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılan açıklamada, "İlçemiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle kara yollarında buzlanma riski oluşmuştur. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar dikkate alındığında, öğrencilerimizin ve personelimizin güvenliğinin öncelenmesi gerekmiştir. Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 30 Aralık Salı günü bir gün süreyle eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser ve benzeri kronik rahatsızlığı bulunan personel 30 Aralık Salı günü bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

ELAZIĞ

Elazığ'da beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 2 gün daha ara verildi.


Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre 30 Aralık Salı günü aşırı buzlanma ve 31 Aralık Çarşamba günü yoğun kar yağışı olacağının değerlendirildiğini belirtti. Hatipoğlu, açıklamasında şunları kaydetti: "Sevgili öğrenciler kıymetli veliler, 30 Aralık tarihinde ilimiz genelinde aşırı buzlanma beklenmekte ve 31 Aralık tarihinde de yoğun kar yağışı olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle 30 ve 31 Aralık tarihlerinde okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Lütfen boşluk olarak görmeyin ve bu iki günü iyi değerlendirin. Engelli personelimiz ve hamile çalışanlarımız da izinli sayılacaktır." Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla bugün eğitime ara verilmişti.

HAKKARİ

Hakkari'de etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.


Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre iki gündür devam eden kar yağışının süreceği, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının artma riskinin bulunduğu belirtildi. Öğrencilerin ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbir alındığı ifade edildi. Bu kapsamda, 30 Aralık 2025 Salı günü Hakkâri il genelinde bulunan tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında - okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri dâhil - eğitime 1 gün ara verildi. Aynı tarihte Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) de hizmet sunulmayacağı bildirildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler, engelli personel, diyaliz hastaları, kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri ile 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri idari izinli sayılacak.

KARABÜK

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle salı günü okullar tatil edildi.


Karabük Valisi Mustafa Yavuz, il genelindeki her tür ve derecedeki okulun bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Yavuz, yaptığı açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle; 30 Aralık Salı günü, Karabük il genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel ihtiyaçlı personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.


Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma oluştuğu belirtildi. Açıklamanın devamında "30 Aralık Salı günü ilimiz merkezinde örgün ve yaygın, resmi ve özel tüm okullarımızda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi yer aldı. Eğitim öğretime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MARDİN

Mardin'de etkisini sürdüren kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle valilik, eğitime verilen aranın bir gün daha uzatıldığını duyurdu.


Mardin Valiliği, meteorolojiden gelen dondurucu soğuk ve buzlanma uyarılarının ardından vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla yeni bir açıklama yaptı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, il genelindeki tüm okullarda eğitime verilen ara 3O Aralık Salı gününü de kapsayacak şekilde uzatıldı. Açıklamada, "Mardin genelinde devam eden kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı, başta ulaşım olmak üzere vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Meteorolojik değerlendirmelere göre, buzlanma ve soğuk hava koşullarının ilimiz genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu kapsamda, 30 Aralık 2025 Salı günü Mardin genelindeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

SAKARYA'DA HENDEK İLÇESİNE TATİL

Sakarya'nın Hendek ilçesinde eğitime bir gün daha ara verildi.


Sakarya'nın Hendek ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle bazı okullar ile taşımalı eğitim çerçevesinde mahallelerde eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı. Hendek Kaymakamlığı ilçe genelinde devam eden olumsuz hava şartları, yoğun kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma riskine karşı yeni tatil kararlarını duyurdu. İlçe genelindeki 17 mahalleden yapılan taşımalı eğitim faaliyetleri de durduruldu. Karar çerçevesinde; Dikmen, Kurtuluş, Bakacak, Yeniyayla, Aksu, Göksu, Karadere, Sümbüllü, Pazarcık, Dededüzü, Muradiye, Hicriye, Bıçkıatik, Eskibıçkı, Harmantepe, Kırktepe ve Kocatöngel mahallelerinden yapılan ilk ve ortaöğretim taşımalı eğitimine 30 Aralık Salı günü bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.

SİİRT

Siirt'te kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.


Valilikten yapılan açıklamada, ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı tedbirlerin alındığı belirtildi. Açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün ara verildiği, kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları ile malul, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi. Ayrıca, olumsuz hava koşulları, kuvvetli kar yağışı ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kentte motosikletli kuryeler dahil her türlü motosikletin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı bildirildi.

ŞIRNAK

Şırnak'ta merkez ve 4 ilçede kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiği bildirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

VAN

Van'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 30.12.2025 Salı günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır" denildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta "taşımalı eğitime" yarın ara verildi.


Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle vatandaşların ve çocukların güvenliği için bazı tedbirler alındığı ifade edildi. Bu kapsamda yarın kentte "taşımalı eğitim" kapsamında bulunan tüm özel eğitim, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim seviyesinde bulunan okullarda eğitim öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları gerektiği kaydedildi. Öte yandan, kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde kapanan 81 köy yolundan 23'ü, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı. Diğer yollar için ekiplerin faaliyetleri sürüyor.

