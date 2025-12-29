Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA | Eğitime kar tatili! Valiliklerden peş peşe duyurular! Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okul tatil edildi? İstanbul ve Ankara’da tatil olacak mı? İşte eğitime ara verilen iller…
SON DAKİKA | Eğitime kar tatili! Valiliklerden peş peşe duyurular! Yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okul tatil edildi? İstanbul ve Ankara’da tatil olacak mı? İşte eğitime ara verilen iller…
Son dakika haberleri: Türkiye'yi beyaza bürüyen yoğun kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Pazartesi birçok ilde eğitime ara verilmişti. Ülkemizde kar yağışı devam ederken, öğrenci ve veliler 'Yarın okullar tatil mi?' sorusuna kilitlendi. Peki, 30 Aralık Salı günü için kar tatili açıklaması yaptı mı? 31 Aralık Çarşamba günü tatil olacak mı? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 29.12.2025 21:45
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 21:48