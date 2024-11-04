Trend Galeri Trend Yaşam

SON DAKİKA: Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu! Bakan Şimşek rakamları değerlendirdi

Son dakika haberi: Enflasyon düşmeye devam ediyor. Ekim ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 48,58, aylık yüzde 2,88, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 62,02 olarak gerçekleşti. Öte yandan manşet enflasyon Haziran ayından bu yana 20 puanın üzerinde düşüş kaydetti. Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak bu konudaki gelişmeler olumlu. Ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesi hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 04.11.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 10:58
SON DAKİKA: Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu! Bakan Şimşek rakamları değerlendirdi

Son dakika haberleri: Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Böylece kasım ayı kira artış oranı ile emekli ve memur zammı için 4. veri belli oldu. İşte milyonları ilgilendiren ekim ayı enflasyon verileri...

SON DAKİKA: Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu! Bakan Şimşek rakamları değerlendirdi

ENFLASYON DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 2,88, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,29 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 48,58'e, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 32,24'e geriledi.

SON DAKİKA: Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu! Bakan Şimşek rakamları değerlendirdi

"KATILIKLARIN GİDERİLMESİ ZAMAN ALIYOR ANCAK BU KONUDAKİ GELİŞMELER OLUMLU"

Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 oldu.

Temel mallarda yıllık fiyat artışı yüzde 28,5, ataletin yüksek olduğu hizmetlerde ise yüzde 69,8 gerçekleşti.

Özellikle geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubunda yıllık artışlar enflasyondaki düşüşü sınırlandırıyor.

Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak bu konudaki gelişmeler olumlu. Ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesi hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli.

SON DAKİKA: Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu! Bakan Şimşek rakamları değerlendirdi

ON İKİ AYLIK ORTALAMAYA GÖRE TÜFE YÜZDE 62,02 OLDU

TÜİK verilerine göre, ekimde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 62,02, yurt içi üretici fiyatları yüzde 43,93 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,88, Yİ-ÜFE yüzde 1,29 artış gösterdi.

SON DAKİKA: Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu! Bakan Şimşek rakamları değerlendirdi

TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 39,77, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,58 oldu. Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 27,17, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 32,24 olarak gerçekleşti.

SON DAKİKA SON DAKİKA