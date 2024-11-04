SON DAKİKA: Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu! Bakan Şimşek rakamları değerlendirdi

Son dakika haberi: Enflasyon düşmeye devam ediyor. Ekim ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 48,58, aylık yüzde 2,88, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 62,02 olarak gerçekleşti. Öte yandan manşet enflasyon Haziran ayından bu yana 20 puanın üzerinde düşüş kaydetti. Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak bu konudaki gelişmeler olumlu. Ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesi hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli." dedi.