Son dakika: Ekspres vurgun! Adliye personeline dolandırıcılık şoku!

Güneydoğu Anadolu seyahati için 2 bin 640 lira ve ardından düzenlenecek olan Kıbrıs seyahati için ise 4 bin 550 lira ödeme yapıldı. 19 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan seyahat için hazırlıklar yapıldı ancak seyahat günler kala iptal edildi.



