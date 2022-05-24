Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Ekspres vurgun! Adliye personeline dolandırıcılık şoku!

Son dakika: Ekspres vurgun! Adliye personeline dolandırıcılık şoku!

Son dakika haberi: Trenle Güneydoğu Anadolu turu, sonrasında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) seyahati hayali kuran Ankara Adliyesi çalışanlarının hayali suya düştü. Aralarında hakim ve savcıların da olduğu çalışanlar gezi programları için aylar öncesinden paralarını turu düzenleyen şahsın hesabına gönderdi. 19 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanan seyahat, turu düzenleyen şahsın WhatsApp grubundan gönderdiği bir video mesaj ile iptal oldu. Seyahatin iptal edilmesinden şüphelenen adliye personeli, ücretlerin aylar öncesinden gönderilmesine rağmen adlarına ne tren bileti ne de otel rezervasyonu yapılmadığını öğrenince dolandırıldıklarını anladılar.

İLKER TURAK
Giriş Tarihi: 24.05.2022 07:28 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 07:30
Son dakika: Ekspres vurgun! Adliye personeline dolandırıcılık şoku!

Son dakika: Ekspres vurgun! Adliye personeline dolandırıcılık şoku!

Son dakika haberi: Ankara'da filmlere konu olabilecek dolandırıcılık hikayesi yaşandı. Trenle Güneydoğu ve Kıbrıs seyahati hayali kuran Ankara Adliyesi çalışanları, tur için aylar öncesinden paralarını turu düzenleyen şahsın hesabına gönderdi.

Son dakika: Ekspres vurgun! Adliye personeline dolandırıcılık şoku!

Son dakika: Ekspres vurgun! Adliye personeline dolandırıcılık şoku!

Güneydoğu Anadolu seyahati için 2 bin 640 lira ve ardından düzenlenecek olan Kıbrıs seyahati için ise 4 bin 550 lira ödeme yapıldı. 19 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan seyahat için hazırlıklar yapıldı ancak seyahat günler kala iptal edildi.

Son dakika: Ekspres vurgun! Adliye personeline dolandırıcılık şoku!

Son dakika: Ekspres vurgun! Adliye personeline dolandırıcılık şoku!

Durumdan şüphelenen adliye personeli, adlarına ne tren bileti ne de otel rezervasyonu yapılmadığını öğrenince başlarından aşağı kaynar sular döküldü.

Son dakika: Ekspres vurgun! Adliye personeline dolandırıcılık şoku!

Son dakika: Ekspres vurgun! Adliye personeline dolandırıcılık şoku!

Dolandırıldıklarını anlayan aralarında hakim ve savcıların da olduğu mağdurlar, turu düzenleyen Rıdvan Ç. hakkında şikayette bulundular.

Son dakika: Ekspres vurgun! Adliye personeline dolandırıcılık şoku!

Son dakika: Ekspres vurgun! Adliye personeline dolandırıcılık şoku!

YANINIZA 5 LİTRE SU ALIN
Turu düzenleyen Rıdvan Ç., güven kazanmak için seyahate birkaç gün kala WhatsApp grubundan "Seyahatte yanımıza neler almalıyız" başlıklı bir video mesaj gönderdi. Rıdvan Ç., gönderdiği mesajda, programda herhangi bir pürüz bulunmadığını belirterek, "Yarın size buluşma saatini göndereceğim.

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