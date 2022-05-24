Son dakika: Ekspres vurgun! Adliye personeline dolandırıcılık şoku!
Son dakika haberi: Trenle Güneydoğu Anadolu turu, sonrasında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) seyahati hayali kuran Ankara Adliyesi çalışanlarının hayali suya düştü. Aralarında hakim ve savcıların da olduğu çalışanlar gezi programları için aylar öncesinden paralarını turu düzenleyen şahsın hesabına gönderdi. 19 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanan seyahat, turu düzenleyen şahsın WhatsApp grubundan gönderdiği bir video mesaj ile iptal oldu. Seyahatin iptal edilmesinden şüphelenen adliye personeli, ücretlerin aylar öncesinden gönderilmesine rağmen adlarına ne tren bileti ne de otel rezervasyonu yapılmadığını öğrenince dolandırıldıklarını anladılar.
Giriş Tarihi: 24.05.2022 07:28
Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 07:30