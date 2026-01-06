Trend
SON DAKİKA | Ela Rümeysa Cebeci ile mesajları deşifre olmuştu! Timur Savcı'nın kokain testinin sonuçları ortaya çıktı
Son dakika haberi: TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı, sunucu Ela Rümeysa Cebeci ile uyuşturucu içerikli yazışmalarının çıkmasının ardından gözaltına alınmış, Adli Tıp Kurumu tarafından kan ve saç örnekleri alınmıştı. Timur Savcı'nın test sonucu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 06.01.2026 06:54
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 06:55