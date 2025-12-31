Trend
SON DAKİKA | Ela Rümeysa Cebeci'nin, Timur Savcı ile mesajları ortaya çıkmıştı! İş yerinin konumunu bile göndermiş
Son dakika haberi: Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan yapımcı Timur Savcı'nın cep telefonuna, mesaj trafiğinin ortaya çıkmasıyla el konuldu. Telefonu incelemeye alınan Timur Savcı'ya yurtdışı çıkış yasağı da getirildi.
Giriş Tarihi: 31.12.2025 06:31
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 06:32