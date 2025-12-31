Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Ela Rümeysa Cebeci'nin, Timur Savcı ile mesajları ortaya çıkmıştı! İş yerinin konumunu bile göndermiş

SON DAKİKA | Ela Rümeysa Cebeci'nin, Timur Savcı ile mesajları ortaya çıkmıştı! İş yerinin konumunu bile göndermiş

Son dakika haberi: Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan yapımcı Timur Savcı'nın cep telefonuna, mesaj trafiğinin ortaya çıkmasıyla el konuldu. Telefonu incelemeye alınan Timur Savcı'ya yurtdışı çıkış yasağı da getirildi.

Halit TURAN
Giriş Tarihi: 31.12.2025 06:31 Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 06:32
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınan Savcı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

"BİRLİKTE DENERİZ"

Medya, ünlüler ve iş adamlarının uyuşturucu soruşturmasında kilit isim olan Ela Rümeysa Cebeci'nin iki farklı cep telefonunun şifrelerini kendi rızasıyla vermesiyle, Cebeci ile uyuşturucu teminine ilişkin sohbetleri olan isimler deşifre olmuştu.

Bu isimlerden bir tanesi de ünlü yapımcı TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı'ydı. Savcı'nın da Cebeci ile arasında uyuşturucu teminine ilişkin görüşmeler olduğu yapılan dijital incelemelerde tespit edilmişti.

"THC'Mİ UNUTMA"

25 Ekim 2024'te Cebeci ile Timur Savcı'nın mesajlaştığı, Savcı'nın Cebeci'ye işyerinin konumunu gönderdiği belirlenmişti.

Savcı ile sunucunun akşam 19.00'da Levent'teki ofislerinde buluştuklarına ilişkin yazışmalar soruşturma dosyasına girerken, Cebeci'nin 30 Ekim 2024'te Savcı'ya esrar, etkisine sahip madde olan THC'yi söyleyerek, "THC'mi unutma, up olmak istiyorum" ve "birlikte deneriz" mesajları gönderdiği belirlenmişti.

CEP TELEFONUNA EL KONULDU...YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Mesajların uyuşturucu temini kapsamında değerlendirilmesi sonrasında yapımcı Timur Savcı'nın cep telefonuna da el konuldu.

Savcı, hakkında ayrıca yurt dışı çıkış yasağı da verilmesi dikkat çekti. Timur Savcı'nın cep telefonu Siber uzmanları tarafından incelemeye alındı.

Savcı, hakkındaki soruşturma Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor ve cep telefonundaki incelemelerin ardından genişletilerek devam edecek.