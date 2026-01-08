Trend
SON DAKİKA | Elif Kumal'ın son konuşması ortaya çıktı! Ölümündeki sır çözülüyor: Akıllı saatte yüksek nabız detayı
Son dakika haberi: Balıkesir'in Erdek İlçesinde erkek arkadaşıyla kıskançlık nedeniyle kavga ettikten sonra, otomobiliyle kamp bölgesinden ayrılıp Yukarıyapıcı Göleti'ne düştüğü ortaya çıkan Elif Kumal'ın ölümüyle ilgili sır perdesi halen aralanmadı. Şüpheli erkek arkadaş Enis G.'nin ifadesinin alınmasının ardından dakika dakika analiz yapıldı. Elif'in kamp bölgesinden ayrıldıktan sonra Enis G.'nin koşmaya başladığı kolundaki akıllı saatindeki nabız yükseklikleriyle örtüştü.
Giriş Tarihi: 08.01.2026 07:02
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 07:04