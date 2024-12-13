SON DAKİKA: Emekliye yeni taban maaş! Rakamlar belli oluyor: İşte örnek hesaplamalar...
Son dakika haberi...Emekliye zam konusu gündemin en sıcak başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaş emekli zammı, memur zammı ve asgari ücret için Aralık ayında verilecek kararları bekliyor. Ocak'ta enflasyon artışı alacak olan emekliler için emekli taban maaşı da değişecek. Yeni rakam enflasyona göre belirlenecek. Peki emekli taban maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların cevapları...
Giriş Tarihi: 13.12.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 12:10