SON DAKİKA: Emekliye yeni taban maaş! Rakamlar belli oluyor: İşte örnek hesaplamalar...

OCAK'TA BELLİ OLACAK?

Son olarak Temmuz ayında 10 bin lira olan taban maaş yüzde 25 artışla 12.500 TL'ye çıkartılmıştı. Taban maaş artışları genel olarak emeklilere uygulanan artış oranı kadar yapılıyor.

Ocak ayında da 12.500 TL'nin artırılması gündemde. Bunun için çalışmalar devam ediyor. Ancak oran 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon sonrası oluşan 6 aylık orana göre belirlenecek.

Tahminler 6 aylık enflasyonun Yüzde 15-17 bandında gerçekleşeceğini gösterirken refah payı ile birlikte bu rakamın yüzde 20'ye çıkması da bekleniyor. Buna göre artış yapıldığında da taban maaş 14.500-15 bin TL bandına ulaşıyor.