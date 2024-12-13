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SON DAKİKA: Emekliye yeni taban maaş! Rakamlar belli oluyor: İşte örnek hesaplamalar...

Son dakika haberi...Emekliye zam konusu gündemin en sıcak başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaş emekli zammı, memur zammı ve asgari ücret için Aralık ayında verilecek kararları bekliyor. Ocak'ta enflasyon artışı alacak olan emekliler için emekli taban maaşı da değişecek. Yeni rakam enflasyona göre belirlenecek. Peki emekli taban maaşı ne kadar olacak? Emekli zammı ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların cevapları...

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2024 12:10 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 12:10
SON DAKİKA: Emekliye yeni taban maaş! Rakamlar belli oluyor: İşte örnek hesaplamalar...

Son dakika haberleri...Aralık ayı ile birlikte başlayan asgari ücret mesaisinin ardından emekliler ve memurların Ocak ayında alacakları maaş artışları da belli olacak. Emekliye zam ve memur zammı için de 6 aylık enflasyon verisi bekleniyor. 5 aylık enflasyonun yüzde 14.57 çıkmasının ardından Aralık ayı rakamı da eklenince SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı memurlar ve memur emeklilerinin de alacakları fark belli olacak.

SON DAKİKA: Emekliye yeni taban maaş! Rakamlar belli oluyor: İşte örnek hesaplamalar...

ENFLASYON KAÇ ÇIKACAK?

Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15-17 arasında bir artış hesaplanırken memurlar ve memur emeklilerinin artışı yüzde 12-14 arasında gerçekleşiyor. Bu farkın giderilip artışların eşitlenmesi üzerine refah payı eklenmesi de gündemde. Bu durumda artış oranlarının yüzde 20'lere ulaşması öngörülüyor.

SON DAKİKA: Emekliye yeni taban maaş! Rakamlar belli oluyor: İşte örnek hesaplamalar...

Tablo

6 AYLIK ENFLASYON HESABI

YILLIK 6 AYLIK

% 44'e göre: % 15.45

% 45'e göre : % 16.25

% 46'ya göre : % 17.05

SON DAKİKA: Emekliye yeni taban maaş! Rakamlar belli oluyor: İşte örnek hesaplamalar...

YENİ RAKAM GELECEK

Bütün bunların yanında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için uygulanan taban maaşın da artırılması gündemde. Pandemi döneminde başlayan taban maaş uygulaması düşük emekli aylıklarına hazinenin seyyanen ödeme yapması şeklinde gerçekleşiyor. Belirlenen taban maaşın altında kalan tüm kök maaşlara seyyanen ödeme yapılıyor ve bu aylıklar taban maaşa tamamlanıyor.

SON DAKİKA: Emekliye yeni taban maaş! Rakamlar belli oluyor: İşte örnek hesaplamalar...

OCAK'TA BELLİ OLACAK?

Son olarak Temmuz ayında 10 bin lira olan taban maaş yüzde 25 artışla 12.500 TL'ye çıkartılmıştı. Taban maaş artışları genel olarak emeklilere uygulanan artış oranı kadar yapılıyor.

Ocak ayında da 12.500 TL'nin artırılması gündemde. Bunun için çalışmalar devam ediyor. Ancak oran 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon sonrası oluşan 6 aylık orana göre belirlenecek.

Tahminler 6 aylık enflasyonun Yüzde 15-17 bandında gerçekleşeceğini gösterirken refah payı ile birlikte bu rakamın yüzde 20'ye çıkması da bekleniyor. Buna göre artış yapıldığında da taban maaş 14.500-15 bin TL bandına ulaşıyor.

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