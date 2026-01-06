Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Erden Timur hakkında şok iddia! NEF’ten daire aldık sandılar Şahinler’den tehdit yediler

SON DAKİKA | Erden Timur hakkında şok iddia! NEF’ten daire aldık sandılar Şahinler’den tehdit yediler

Son dakika haberi: NEF Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Erden Timur'un 'Şahinler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik görülen bir davada da isminin geçtiği ortaya çıktı.

Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 06.01.2026 06:28 Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 06:30
Son dakika haberi: NEF Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Şahinler" suç örgütüyle bağlantılı 59 sanığın yargılandığı davada, Erden Timur'un şirketine ait dairelerin satışında dolandırıcılık yapıldığı iddia edildi.

Dava dosyasında yer alan ifadelere göre "Şahinler" isimli suç örgütü, NEF projelerinde satın aldıkları yerleri kar vaadiyle vatandaşlara devrediyor, bunu yaparken ise NEF'te yetkili konumda bulunan Burak Tulum'dan mağdurlarla aralarında güven sağlamak için yardım alıyordu.

TİMUR'UN YÖNETİCİSİ BAŞROLDE

Tulum'un, devir sonrası mağdurları NEF'e olan borcun ödenmesi için farklı kişilere yönlendirdiği belirtildi. Taksitlerini NEF'e ödediklerini sanan mağdurlar, NEF'ten "ödemeleriniz gecikti" bildirimi görünce dolandırıldıklarını anlıyordu.

Ancak şikayet sürecinde mağdurların, NEF'te yönetici olarak bildikleri Tulum tarafından oyalandığı, aynı zamanda "Şahinler" suç örgütü tarafından tehdit edildikleri öne sürüldü. Mağdurlar verdikleri ifadelerinde Erden Timur hakkında da söylemlerde bulundu.

TİMUR'A ATTIKLARI MAİL 3 DAKİKADA ŞAHİNLER'DE

Devir yoluyla NEF'ten daire alan mağdur Mehmet Ali Sarıkaya ise mağduriyetlerini anlattıkları maili Erden Timur'a atmalarından 3 dakika gibi kısa bir süre sonra Şahinler Suç Örgütü yöneticisi Hasan Akdeniz'in WhatsApp'tan "bilgisayardan çekilmiş" mail görüntüsünü kendisine gönderip "Sen ne yapmaya çalışıyorsun?" diyerek tehdit ettiğini anlattı.

Sarıkaya, "Erden Timur sanki fotoğrafı çekmiş buna atmış, bu da bize atıyor. Ya da kim kime attıysa bilmiyorum" ifadesini kullandı.

"TİMUR'LA TOPLANTI YAPTIK HALA PARAMI ALAMADIM"

Erden Timur'la toplantı yaptıklarını söyleyen bir diğer mağdur Cemal Özdem, 300 bin lira depozitom halen NEF'te, "Levent'teki ofisine gittik.

Erden Timur ve avukatıyla görüştük. Yönetici Burak Tulum da çağrıldı. Satışınızı iptal edeceiz dediler ancak hala paramı alamadım" dedi. Bir diğer mağdur Şefik Yalvaç ise 1 milyon 200 bin dolar ödeme yaptığını ve halen alamadığını söyledi.

SAVCILIK, "HABERDAR OLMAMALARI OLAĞAN AKIŞA AYKIRI"

Savcılık son duruşmada verdiği mütalaada mağdurların "durumu defaaten Erden Timur'a e-posta yoluyla ve yüz yüze anlattıklarını ancak sonuç alamadıklarını" beyan ettiklerini vurguladı.

Bu anlatımların, dosyadaki bazı yazışmalarla birlikte değerlendirilmesi sonucunda NEF'in "bahse konu olaylardan haberdar olmamasının hayatın olağan akışına aykırı" olduğu kanaatine varıldığı kaydedildi. Savcılık ayrıca, NEF şirketinin yetkilileri ve sorumluları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.