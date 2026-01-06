SON DAKİKA | Erden Timur hakkında şok iddia! NEF’ten daire aldık sandılar Şahinler’den tehdit yediler

Erden Timur ve avukatıyla görüştük. Yönetici Burak Tulum da çağrıldı. Satışınızı iptal edeceiz dediler ancak hala paramı alamadım" dedi. Bir diğer mağdur Şefik Yalvaç ise 1 milyon 200 bin dolar ödeme yaptığını ve halen alamadığını söyledi.



