SON DAKİKA | Erden Timur hakkında şok iddia! NEF’ten daire aldık sandılar Şahinler’den tehdit yediler
Son dakika haberi: NEF Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Erden Timur'un 'Şahinler' olarak bilinen suç örgütüne yönelik görülen bir davada da isminin geçtiği ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 06.01.2026 06:28
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 06:30