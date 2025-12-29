Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Erden Timur’un ifadesinde terleten sorular: Veysel Şahin’in aldığı daireler, "temiz eller operasyonu" açıklaması

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, emniyette ifade verdi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince alınan ifadede Timur'a; Veysel Şahin ile aralarındaki ilişki, Şahin'in satın aldığı daireler, bu finansal işlemleri şirket hesabı yerine neden şahsi hesabından gerçekleştirdiği ve görev başında olduğu dönemde TFF'ye yönelik yaptığı 'temiz eller operasyonu' açıklaması soruldu. Timur, bu sorulara "Veysel Şahin isimli şahısla hiçbir şekilde temasım olmadı. İlgili isnatların hiçbirini kabul etmiyorum." cevabını verdi.

Giriş Tarihi: 29.12.2025 11:27 Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:33