Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Erden Timur’un ifadesinde terleten sorular: Veysel Şahin’in aldığı daireler, "temiz eller operasyonu" açıklaması

SON DAKİKA | Erden Timur’un ifadesinde terleten sorular: Veysel Şahin’in aldığı daireler, "temiz eller operasyonu" açıklaması

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın eski Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, emniyette ifade verdi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince alınan ifadede Timur'a; Veysel Şahin ile aralarındaki ilişki, Şahin'in satın aldığı daireler, bu finansal işlemleri şirket hesabı yerine neden şahsi hesabından gerçekleştirdiği ve görev başında olduğu dönemde TFF'ye yönelik yaptığı 'temiz eller operasyonu' açıklaması soruldu. Timur, bu sorulara "Veysel Şahin isimli şahısla hiçbir şekilde temasım olmadı. İlgili isnatların hiçbirini kabul etmiyorum." cevabını verdi.

Giriş Tarihi: 29.12.2025 11:27 Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:33
SON DAKİKA | Erden Timur’un ifadesinde terleten sorular: Veysel Şahin’in aldığı daireler, temiz eller operasyonu açıklaması

Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur'un ifadesi tamamlandı.

SON DAKİKA | Erden Timur’un ifadesinde terleten sorular: Veysel Şahin’in aldığı daireler, temiz eller operasyonu açıklaması

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince alınan ifadede, Erden Timur'a bazı sorular yöneltildi.

SON DAKİKA | Erden Timur’un ifadesinde terleten sorular: Veysel Şahin’in aldığı daireler, temiz eller operasyonu açıklaması

VEYSEL ŞAHİN'İN ALDIĞI GAYRİMENKULLER SORULDU

Emniyetteki ifadesinde Timur'a; "futbolda bahis" soruşturması hakkında yaptığı "Bu süreci biz başlattık" açıklaması, görevi döneminde TFF'ye yönelik yaptığı "temiz eller operasyonu" hakkındaki açıklaması, Veysel Şahin ile aralarındaki bağlantı ve ticari ilişki soruldu.

SON DAKİKA | Erden Timur’un ifadesinde terleten sorular: Veysel Şahin’in aldığı daireler, temiz eller operasyonu açıklaması

Timur'a ayrıca, Veysel Şahin'in NEF'in inşaatlarından aldığı gayrimenkullerin detayları, bu para transferlerinin neden şirket hesabı yerine şahsi hesaplardan yapıldığı ve söz konusu tutarların mahiyeti soruldu.

SON DAKİKA | Erden Timur’un ifadesinde terleten sorular: Veysel Şahin’in aldığı daireler, temiz eller operasyonu açıklaması

SAĞ KOL BAŞER'İN ÇOCUKLARI DA SORULDU

Ayrıca Timur'a, bahis baronu Veysel Şahin'in sağ kolu olarak bilinen Derkan Başer'in çocuklarının 9 Şubat'ta oynanan Galatasaray – Adana Demirspor maçının seremonisinde neden futbolcularla birlikte sahaya çıktıkları da soruldu.

SON DAKİKA | Erden Timur’un ifadesinde terleten sorular: Veysel Şahin’in aldığı daireler, temiz eller operasyonu açıklaması

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Timur, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, sorulara şöyle cevap verdi: "Veysel Şahin isimli şahıs ile hiçbir şekilde bir temasım olmadı.

SON DAKİKA | Erden Timur’un ifadesinde terleten sorular: Veysel Şahin’in aldığı daireler, temiz eller operasyonu açıklaması

Derkan Başer isimli şahsı, eşini ve çocuklarını tanımıyorum, bu şahsın çocuklarının maçın seremonisinde bulunmalarının benimle bir alakası yoktur. İlgili isnatların hiçbirini kabul etmiyorum.

SON DAKİKA | Erden Timur’un ifadesinde terleten sorular: Veysel Şahin’in aldığı daireler, temiz eller operasyonu açıklaması

NEF'in ve şahsımın böyle şeylerle itham edilmesi, anılması çok büyük haksızlık."