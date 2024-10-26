Son dakika: Erzincan’da feci kaza! Otomobil alev alev yandı: Çok sayıda ölü var

Son dakika haberleri: Kaza, Erzincan-Refahiye kara yolu Teknecik köyü yakınlarında, Hanifi A. yönetimindeki yabancı plakalı otomobilin, Ahmet K.Y.'nin kullandığı araçla çarpışması sonucu gerçekleşti. Çarpışmanın ardından otomobillerden biri alev aldı ve kullanılamaz hale geldi. 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, sürücüler Hanifi A. ve Ahmet K.Y. ile birlikte araçlardaki Selvi A., Hüseyin A. ve Doğukan Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Erzincan'da çarpışan otomobillerden birisi alev alev yandı: 5 ölü Kaza nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.