Son dakika: Erzincan’da feci kaza! Otomobil alev alev yandı: Çok sayıda ölü var

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, sürücüler Hanifi A. ve Ahmet K.Y. ile birlikte araçlardaki Selvi A., Hüseyin A. ve Doğukan Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Erzincan'da çarpışan otomobillerden birisi alev alev yandı: 5 ölü