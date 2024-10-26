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Son dakika: Erzincan'da feci kaza! Otomobil alev alev yandı: Çok sayıda ölü var

Son dakika haberleri: Erzincan'ın Refahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Giriş Tarihi: 26.10.2024 12:30 Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 13:42
Son dakika: Erzincan’da feci kaza! Otomobil alev alev yandı: Çok sayıda ölü var

Son dakika haberleri: Kaza, Erzincan-Refahiye kara yolu Teknecik köyü yakınlarında, Hanifi A. yönetimindeki yabancı plakalı otomobilin, Ahmet K.Y.'nin kullandığı araçla çarpışması sonucu gerçekleşti.

Son dakika: Erzincan’da feci kaza! Otomobil alev alev yandı: Çok sayıda ölü var

Çarpışmanın ardından otomobillerden biri alev aldı ve kullanılamaz hale geldi.

Son dakika: Erzincan’da feci kaza! Otomobil alev alev yandı: Çok sayıda ölü var

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, sürücüler Hanifi A. ve Ahmet K.Y. ile birlikte araçlardaki Selvi A., Hüseyin A. ve Doğukan Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Erzincan'da çarpışan otomobillerden birisi alev alev yandı: 5 ölü

Son dakika: Erzincan’da feci kaza! Otomobil alev alev yandı: Çok sayıda ölü var

Kaza nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika: Erzincan’da feci kaza! Otomobil alev alev yandı: Çok sayıda ölü var
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