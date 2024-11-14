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SON DAKİKA: Esenyurt tekel bayii saldırısı: Sanıklardan şoke eden savunmalar! Karıncayı bile öldürmedim!

SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen'in yaşamını yitirdiği tekel bayisi saldırısına ilişkin açılan davanın dördüncü duruşması Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıkların da adli kontrollerinin devamına karar verdi. Duruşma 21 Ocak tarihine ertelenirken sanık Tarık Özer, "Ben bugüne kadar bir karıncayı bile öldürmedim" dedi. Sanıklardan Servet Özer ise "Cinayeti tasarlamış olsaydım şortla gitmezdim" dedi.

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Giriş Tarihi: 14.11.2024 13:38 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 13:38
SON DAKİKA: Esenyurt tekel bayii saldırısı: Sanıklardan şoke eden savunmalar! Karıncayı bile öldürmedim!

İstanbul Esenyurt'ta 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen'in yaşamını yitirdiği tekel bayisi saldırısına ilişkin açılan davanın dördüncü duruşması Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Yunus Emre Erzen'in annesi Solmaz Erzen, babası Cantürk Erzen ve kuzeni Yusuf Erzen katıldı. Sanık Tarık Özer, sanık Murat Özer, sanık Servet Özer ve sanık Azat Özer ise SEGBİS aracılığıyla dinlendi.

SON DAKİKA: Esenyurt tekel bayii saldırısı: Sanıklardan şoke eden savunmalar! Karıncayı bile öldürmedim!

"KARINCAYI BİLE ÖLDÜRMEDİM"
Duruşmada savunma yapan sanık Tarık Özer, şunları söyledi: "Böyle bir olaya bulaştığım için çok pişmanım. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Oğlum 'baba' diye bağırınca koruma içgüdüsüyle Yunus Emre'nin bacaklarına sıktım.

SON DAKİKA: Esenyurt tekel bayii saldırısı: Sanıklardan şoke eden savunmalar! Karıncayı bile öldürmedim!

Ben öldürmek amacıyla ateş etmedim. Ben hayatım boyunca karıncayı bile öldürmedim. Bir insanı nasıl öldüreyim? Emre ile benim bir sorunum yoktu. Servet ile aralarındaki olaya müdahil değilim. Batuhan Bayındır'ı tanımıyorum. Onu ben öldürmedim" dedi.

SON DAKİKA: Esenyurt tekel bayii saldırısı: Sanıklardan şoke eden savunmalar! Karıncayı bile öldürmedim!

"ŞİŞE İLE VURDUM"
Sanık Murat Özer, ise duruşmada yaptığı savunmada şöyle konuştu: "Yunus Emre Erzen elini silaha attıktan sonra kendimi koruma amaçlı tesadüfen orada elime geçen bir şişeyle vurdum. Adalet bekliyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

SON DAKİKA: Esenyurt tekel bayii saldırısı: Sanıklardan şoke eden savunmalar! Karıncayı bile öldürmedim!

"TASARLAMIŞ OLSAM ŞORTLA GİTMEZDİM"
Sanık Servet Özer ise: "Cinayeti tasarlamış olsam şortla gitmezdim" dedi ve şöyle konuştu: "Benim ofisim tekele çok yakın. İddia edildiği gibi bir şey tasarlamış olsaydım, şortla gitmezdim. İnsan öldürmeye şortla mı gideceğim?

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