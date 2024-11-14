SON DAKİKA: Esenyurt tekel bayii saldırısı: Sanıklardan şoke eden savunmalar! Karıncayı bile öldürmedim!

Ben öldürmek amacıyla ateş etmedim. Ben hayatım boyunca karıncayı bile öldürmedim. Bir insanı nasıl öldüreyim? Emre ile benim bir sorunum yoktu. Servet ile aralarındaki olaya müdahil değilim. Batuhan Bayındır'ı tanımıyorum. Onu ben öldürmedim" dedi.