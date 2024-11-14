SON DAKİKA: Esenyurt tekel bayii saldırısı: Sanıklardan şoke eden savunmalar! Karıncayı bile öldürmedim!

SON DAKİKA: İstanbul Esenyurt'ta 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen'in yaşamını yitirdiği tekel bayisi saldırısına ilişkin açılan davanın dördüncü duruşması Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıkların da adli kontrollerinin devamına karar verdi. Duruşma 21 Ocak tarihine ertelenirken sanık Tarık Özer, "Ben bugüne kadar bir karıncayı bile öldürmedim" dedi. Sanıklardan Servet Özer ise "Cinayeti tasarlamış olsaydım şortla gitmezdim" dedi.