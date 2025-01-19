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SON DAKİKA... Eşinin sevgilisi sandığı kadını öldüresiye darp etti: Ağzımdan burnumdan kan gelmeye başladı…
SON DAKİKA... Eşinin sevgilisi sandığı kadını öldüresiye darp etti: Ağzımdan burnumdan kan gelmeye başladı…
SON DAKİKA... Edirne'de Hamiyet Pehlivan Bingül, kendisini eşinin sevgilisi zanneden Y.K. tarafından evinin önünde öldüresiye darp edildi. Olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken Bingül'in anlattıkları şoke etti: Motokurye çarptı sandım!
Giriş Tarihi: 19.01.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 11:30