SON DAKİKA... Eşinin sevgilisi sandığı kadını öldüresiye darp etti: Ağzımdan burnumdan kan gelmeye başladı…

'HAYATIMDA İLK DEFA GÖRÜYORUM'

Olayla ilgili konuşan Hamiyet Pehlivan Bingül, Y.K.'yi daha önce hiç görmediğini belirtti. Bingül, "Olay hiçbir şekilde ilgimiz dahilinde olmayarak meydana geldi. Tanıdığımız birisi değil, kesinlikle hayatımda görmüş olduğum birisi değil. Kendi evimin önünde arabamızı park ettik eşimle birlikte. Arabadan inerken, sert bir şekilde arabanın kapısı bana çarptı. Arabadan inmemiştim.