Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Eşinin sevgilisi sandığı kadını öldüresiye darp etti: Ağzımdan burnumdan kan gelmeye başladı…

SON DAKİKA... Eşinin sevgilisi sandığı kadını öldüresiye darp etti: Ağzımdan burnumdan kan gelmeye başladı…

SON DAKİKA... Edirne'de Hamiyet Pehlivan Bingül, kendisini eşinin sevgilisi zanneden Y.K. tarafından evinin önünde öldüresiye darp edildi. Olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken Bingül'in anlattıkları şoke etti: Motokurye çarptı sandım!

DHA
Giriş Tarihi: 19.01.2025 11:30 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 11:30
SON DAKİKA... Eşinin sevgilisi sandığı kadını öldüresiye darp etti: Ağzımdan burnumdan kan gelmeye başladı…

Olay, 10 Ocak'ta saat 20.00 sıralarında Abdurrahman Mahallesi Nazır Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Hamiyet Pehlivan Bingül, eşi ve 10 yaşındaki oğluyla birlikte evlerinin önüne aracını park etti.

SON DAKİKA... Eşinin sevgilisi sandığı kadını öldüresiye darp etti: Ağzımdan burnumdan kan gelmeye başladı…

Araçtan inmeye çalışan Hamiyet Pehlivan Bingül, bu sırada Y.K.'nin saldırısına uğradı. Y.K., Hamiyet Pehlivan Bingül'ün başını otomobil kapısına sıkıştırdı. Bingül'ün yüzünden yaralandığı olay sonrası kaçmaya çalışan Y.K., çevrede bulunan marketin güvenlik görevlisi tarafından yakalandı.

SON DAKİKA... Eşinin sevgilisi sandığı kadını öldüresiye darp etti: Ağzımdan burnumdan kan gelmeye başladı…

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Hamiyet Pehlivan Bingül'ü tedavisi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Saldırgan Y.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SON DAKİKA... Eşinin sevgilisi sandığı kadını öldüresiye darp etti: Ağzımdan burnumdan kan gelmeye başladı…

KENDİ EŞİ VE SEVGİLİSİ SANDIĞINI SÖYLEDİ

Y.K. polisteki ifadesinde, Hamiyet Pehlivan Bingül ve eşini, kendi eşi ve sevgilisi sandığını, bu nedenle darbettiğini söyledi. Y.K., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SON DAKİKA... Eşinin sevgilisi sandığı kadını öldüresiye darp etti: Ağzımdan burnumdan kan gelmeye başladı…

'HAYATIMDA İLK DEFA GÖRÜYORUM'

Olayla ilgili konuşan Hamiyet Pehlivan Bingül, Y.K.'yi daha önce hiç görmediğini belirtti. Bingül, "Olay hiçbir şekilde ilgimiz dahilinde olmayarak meydana geldi. Tanıdığımız birisi değil, kesinlikle hayatımda görmüş olduğum birisi değil. Kendi evimin önünde arabamızı park ettik eşimle birlikte. Arabadan inerken, sert bir şekilde arabanın kapısı bana çarptı. Arabadan inmemiştim.

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