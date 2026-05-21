SON DAKİKA... Eski CHP’li Özkan Yalım telefonunu teslim etti! Şok mesajlar ortaya çıktı: Kurultaydaki akılalmaz pazarlık işte böyle deşifre oldu

Eski CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümleri kapsamında teslim ettiği telefon mesajları, CHP Kurultayı'ndaki pazarlıkları gözler önüne serdi. Kurultayda taraf değiştirmeleri karşılığında delegelere belediyelerde iş ve maddi imkan sağlandığı belirlenirken; delege toplamak için bir partilinin engelli kızının işe yerleştirilmesinin şart koşulduğu, kurultay zaferinin ardından ise bir parti yöneticisinin "Bana garsonluğu layık gördüler" diyerek tepki gösterdiği ortaya çıktı.