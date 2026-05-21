SON DAKİKA... Eski CHP’li Özkan Yalım telefonunu teslim etti! Şok mesajlar ortaya çıktı: Kurultaydaki akılalmaz pazarlık işte böyle deşifre oldu

İŞTE O MESAJLAR...



Özlem Bodur ile Özkan Yalım arasındaki mesajlaşmaların, 5 Kasım 2023'te yapılan CHP Kurultayı'ndan sonra da devam ettiği belirlendi. Mesajlarda Bodur'un, kendisine garsonluk görevi verilmesi üzerine sitem ettiği görüldü.

Özlem Bodur: Özkan abi iyi günler. Ben bugün üniversite mezunu biri olarak garsonluğa layık görüldüm. İlkokul mezunları genel müdür, müdür yardımcısı oldu. Bir tane gencine sahip çıkamadı bu parti. Kazansınlar diye canla başla çalıştığım kimse durmadı arkamda.

Özkan Yalım: Abim, boş kadro olmayabilir…