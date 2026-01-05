SON DAKİKA | Eskişehir’de katliam gibi kaza: 3 ölü! Otomobil tramvaydan inen yayalara çarpıp kaçtı

YARIŞ YAPMIŞLAR

Yapılan incelemede başka bir araçla yarış yaptığı tespit edilen Muhammed D.'nin, diğer aracı geçebilmek için tramvay yoluna girdiği ve yaya Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ile Samiye Saygı'ya (21) çarparak ölümüne neden olduğu belirlendi.