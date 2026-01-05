Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Eskişehir'de katliam gibi kaza: 3 ölü! Otomobil tramvaydan inen yayalara çarpıp kaçtı

Son dakika haberi: Eskişehir'de süratli bir otomobilin tramvaydan inen yayalara çarpması sonucunda 3 kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Aracı olay yerinden 1 kilometre uzaklıkta bırakıp kaçan sürücü Muhammed D., 71 Evler Mahallesi'nde bir evde Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 05.01.2026 07:42 Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 08:12
Son dakika haberi: Kaza, Sultandere Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ismi M.D. olduğu iddia edilen şahsın idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tramvaydan inen 3 yayaya çarptı.

Yaşanan çarpışmanın etkisiyle yayalar metrelerce savruldu. Kazanın ardından otomobil olay yerinden kaçtı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ARACI BIRAKIP KAÇTI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, yayaların hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Eskişehir'de yarış uğruna 3 genci öldüren sürücü kaçtığı adreste yakalandı! | Video

Kazaya karışan otomobil ise, olayın gerçekleştiği yerden 1 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu. Ölenlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

"BURAYA GELDİĞİMİZDE DE ORTALIK KARIŞMIŞTI, CESETLER VARDI"

Olaya tanık olan vatandaş Berkay Akçeşme, "Biz sadece kaçan aracı gördük. Buraya geldiğimizde de ortalık karışmıştı, cesetler vardı.

Tramvaydan inenlere vurmuş, 3 ölü var ama yaralı yok. Araba çok süratliymiş, aşağıya kadar sürüklemiş" dedi.

Kazaya karışan otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi polis ekiplerince yakalandı. İsmi Muhammed D. olduğu iddia edilen sürücünün ise aranmasına devam edildiği öğrenildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI; 6 GÖZALTI

Eskişehir'de çaptığı 3 yayanın ölümüne yol açan otomobil sürücüsünün Muhammed D. olduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmada kendi aracını bırakıp 3 arkadaşıyla birlikte başka bir araca binerek kaçtığı belirlenen Muhammed D., 71 Evler Mahallesi'nde bir evde Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

YARIŞ YAPMIŞLAR

Yapılan incelemede başka bir araçla yarış yaptığı tespit edilen Muhammed D.'nin, diğer aracı geçebilmek için tramvay yoluna girdiği ve yaya Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ile Samiye Saygı'ya (21) çarparak ölümüne neden olduğu belirlendi.

Muhammed D.'nin yanı sıra yanında bulunan arkadaşları Fırat D., Emin D., Volkan Ş. ile yarıştığı araçta bulunan Sefa A. ve Musa Can A. da gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.