SON DAKİKA | Eskişehir'de katliam gibi kaza: 3 ölü! Otomobil tramvaydan inen yayalara çarpıp kaçtı
Son dakika haberi: Eskişehir'de süratli bir otomobilin tramvaydan inen yayalara çarpması sonucunda 3 kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Aracı olay yerinden 1 kilometre uzaklıkta bırakıp kaçan sürücü Muhammed D., 71 Evler Mahallesi'nde bir evde Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 05.01.2026 07:42
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 08:12