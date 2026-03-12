Trend
SON DAKİKA! Eskişehir'deki korkunç vahşetin detayları ortaya çıktı: 13 yaşındaki Zehra Üzüm'ü babası öldürüp bahçeye gömmüş!
Son dakika haberi... Eskişehir'de 10 gündür kayıp olarak aranan Zehra Üzüm'den bugün kahreden haber gelirken, yaşanan olayın ardından ise korkunç bir vahşet çıktı. 13 yaşındaki Zehra Üzüm'ü babasının öldürdüğü ardından ise hobi bahçesine gömdüğü tespit edildi.
Giriş Tarihi: 12.03.2026 16:14
Güncelleme Tarihi: 12.03.2026 16:18