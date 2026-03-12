Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Eskişehir'deki korkunç vahşetin detayları ortaya çıktı: 13 yaşındaki Zehra Üzüm'ü babası öldürüp bahçeye gömmüş!

Son dakika haberi... Eskişehir'de 10 gündür kayıp olarak aranan Zehra Üzüm'den bugün kahreden haber gelirken, yaşanan olayın ardından ise korkunç bir vahşet çıktı. 13 yaşındaki Zehra Üzüm'ü babasının öldürdüğü ardından ise hobi bahçesine gömdüğü tespit edildi.

Giriş Tarihi: 12.03.2026 16:14 Güncelleme Tarihi: 12.03.2026 16:18
Son dakika: Eskişehir'de 10 gündür kayıp olarak aranan Zehra Üzüm'ün (13) babası Abdulrazak Üzüm tarafından öldürülüp, kırsal mahallede bir hobi bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı.

Abdulrazak Üzüm'ün ise kızını öldürdükten 2 gün sonra kendisini astığı belirtildi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde oturan Üzüm ailesinin kızları Zehra, 2 Mart'ta ortadan kayboldu. Ailesi, çevrede yaptığı aramalarda Zehra'ya ulaşamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp ihbarında bulundu.

Çocuk ve Asayiş şubesi ekipleri, Zehra Üzüm için kentte arama çalışması başlattı. Ancak bu süreçte Zehra'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Emniyet Genel Müdürlüğü de kayıp Zehra Üzüm'ün bulunması için kentte çok sayıda kişinin cep telefonlarına kısa mesaj göndererek destek istedi.

2 GÜN SONRA İNTİHAR ETTİ

Abdulrazak Üzüm, kızı Zehra'nın kaybolmasından 2 gün sonra evde kendisini astı. Bu gelişme üzerine soruşturma, Abdulrazak Üzüm'ün üzerine yoğunlaştı. Üzüm'ün telefon görüşmeleri ve kamera kayıtları mercek altına alındı.

Araştırmanın ardından Tepebaşı ilçesinin kırsal Aşağıkartal Mahallesi'nde Abdulrazak Üzüm'e ait hobi bahçesinde arama yapıldı. Aramalarda Zehra Üzüm'ün toprağa gömülü cansız bedeni bulundu.

Savcılık, polis ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Zehra Üzüm'ün cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.