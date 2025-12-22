Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Esma Güleser T.’yi intihara sürüklemişti! Tacizci patrona ödül gibi ceza

SON DAKİKA | Esma Güleser T.’yi intihara sürüklemişti! Tacizci patrona ödül gibi ceza

Son dakika haberi: Yanında çalışan Esma Güleser T.'yi (21) tacizleriyle intihar girişimine sürüklediği için yargılaması süren İbrahim Gökay Ganioğlu (38), 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Ganioğlu, 'zincirleme şekilde kadına karşı tehdit' suçundan ise beraat etti.

TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 22.12.2025 07:18 Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 07:19
Son dakika haberi: Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Esma Güleser T., 29 Haziran 2023'te intihar girişiminde bulundu.

Vahim olaydan 1 ay önce bir inşaat firmasında sekreter olarak çalışmaya başlayan genç kız, patronu İbrahim Gökay Ganioğlu'nun cinsel saldırı ve tehditlerine maruz kaldı.

Baskıya daha fazla dayanamayan Esma, 4 katlı binanın çatı katından atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Bunun üzerine patron Ganioğlu gözaltına alındı ve 4 Temmuz günü tutuklandı. Ganioğlu, soruşturma aşamasında 26 Eylül'de tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

Olaydan sonra 5 kez ameliyat olan Esma ise 1 ay boyunca hastanede daha sonra da uzun süre evde tedavi gördü.

52 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İbrahim Gökay Ganioğlu hakkında 'zincirleme şekilde kadına karşı tehdit', 'zincirleme şekilde hakaret', 'zincirleme şekilde hizmet ilişkisinin sağladığı nüfusun kötüye kullanılması suretiyle cinsel saldırı', 'zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak silahla cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksu kılma' ve 'kadına karşı basit yaralama' suçlarından 52 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ZİNCİRLEME SUÇ YOK DENDİ

Geçtiğimiz eylül ayında trafikte tartıştığı Eren Aydoğdu'yu silahla vurup yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Ganioğlu, son duruşmaya bulunduğu cezaevinden katıldı.

Ganioğlu, 'cinsel saldırı' suçundan 5 yıl, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl, 'hakaret' suçundan 3 ay ve 'kadına karşı kasten yaralama' suçundan ise 6 ay olmak üzere toplam 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

'Zincirleme şekilde kadına karşı tehdit' suçundan ise beraat etti. Mahkeme, Ganioğlu'nun gerçekleştirdiği eylemlerin birden fazla kez gerçekleştirdiğinin sabit olmaması nedeniyle zincirleme suçun olmadığına kanaat getirdi. Genç kızın avukatlarının karara itiraz edeceği öğrenildi.