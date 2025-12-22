Trend
SON DAKİKA | Esma Güleser T.’yi intihara sürüklemişti! Tacizci patrona ödül gibi ceza
Son dakika haberi: Yanında çalışan Esma Güleser T.'yi (21) tacizleriyle intihar girişimine sürüklediği için yargılaması süren İbrahim Gökay Ganioğlu (38), 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Ganioğlu, 'zincirleme şekilde kadına karşı tehdit' suçundan ise beraat etti.
Giriş Tarihi: 22.12.2025 07:18
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 07:19