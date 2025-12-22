SON DAKİKA | Esma Güleser T.’yi intihara sürüklemişti! Tacizci patrona ödül gibi ceza

Ganioğlu, 'cinsel saldırı' suçundan 5 yıl, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl, 'hakaret' suçundan 3 ay ve 'kadına karşı kasten yaralama' suçundan ise 6 ay olmak üzere toplam 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.



'Zincirleme şekilde kadına karşı tehdit' suçundan ise beraat etti. Mahkeme, Ganioğlu'nun gerçekleştirdiği eylemlerin birden fazla kez gerçekleştirdiğinin sabit olmaması nedeniyle zincirleme suçun olmadığına kanaat getirdi. Genç kızın avukatlarının karara itiraz edeceği öğrenildi.