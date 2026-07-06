SON DAKİKA… Evinin deposunda asılı halde bulunmuştu! Zekiye Derin olayını silinen WhatsApp mesajları çözecek: Mehmet beni öldürür!

VÜCUDUNDA DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerinde yağış nedeniyle zeminin çamurlu olmasına rağmen Derin'in ayaklarında çamur bulunmaması ve otopsisinde eski ile yeni darp izlerinin tespit edilmesi de adli tıp kurumda yapılan otopside belirlenerek dosyaya eklenmişti. Ancak Eskil Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmada ölüm olayında herhangi bir kişinin kasıt veya taksirle sorumluluğunu ortaya koyacak yeterli delil elde edilemediğini belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.