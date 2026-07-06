SON DAKİKA… Evinin deposunda asılı halde bulunmuştu! Zekiye Derin olayını silinen WhatsApp mesajları çözecek: Mehmet beni öldürür!

SON DAKİKA… Aksaray'da yaşayan 31 yaşındaki Zekiye Derin'in 18 Nisan'da evinin depo kısmında cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin savcılığın olayın intihar olduğunu belirterek kovuşturmaya yer olmadığa dair verdiği karara itiraz etmesi sonrası dosya yeniden açıldı. Dosyayı inceleyen 1. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile Zekiye'nin eşi Mehmet Derin şüpheli olarak dosyaya alındı. Zekiye'nin ölümündeki sır perdesini HTS kayıtları ile genç kadının kardeşine attıktan sonra silindiği iddia edilen mesajlar çözecek!