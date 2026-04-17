Trend Galeri Trend Yaşam

SON DAKİKA… Fenomen Merve Taşkın YouTube'da fuhuşu özendiren açıklamalar yapmıştı: İşte hakkında istenen ceza…

SON DAKİKA… Fenomen Merve Taşın, Hülya Avşar'ın sosyal medya programında fuhuşa özendirici açıklamalar yaptı. Taşkın'ın fuhuşun lüks yaşam sunduğu yönündeki ifadeleri üzerine savcılık düğmeye bastı. İşte Merve Taşkın hakkında istenen ceza…

Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 17.04.2026 14:57 Güncelleme Tarihi: 17.04.2026 15:17
SON DAKİKA… Fenomen Merve Taşkın YouTube’da fuhuşu özendiren açıklamalar yapmıştı: İşte hakkında istenen ceza…

SON DAKİKA… Fenomen Merve Taşkın geçtiğimiz yıl Hülya Avşar'ın Youtube kanalında yayınlanan programına konuk olmuş ve yaptığı açıklamalarla skandal açıklamalarda bulunmuştu.

SON DAKİKA… Fenomen Merve Taşkın YouTube’da fuhuşu özendiren açıklamalar yapmıştı: İşte hakkında istenen ceza…

Program boyunca Taşkın, fuhuşun kolay para kazanma yolu olduğu, lüks bir yaşam sunduğu ve özendirici tarafları bulunduğu yönünde ifadelerde bulundu.

SON DAKİKA… Fenomen Merve Taşkın YouTube’da fuhuşu özendiren açıklamalar yapmıştı: İşte hakkında istenen ceza…

FUHUŞA TEŞVİK VE MÜSTEHCENLİK SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Merve Taşkın hakkında programda yer alan söylemlerinin fuhuşa teşvik, müstehcenlik, suçu övme ve halkı aşağılamak yönünde özendirmeye sebep olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA… Fenomen Merve Taşkın YouTube’da fuhuşu özendiren açıklamalar yapmıştı: İşte hakkında istenen ceza…

"BU İŞTE ÇOK CİDDİ PARA VAR…""

Savcılık tarafından soruşturmanın tamamlanmasıyla dava açıldı.

SON DAKİKA… Fenomen Merve Taşkın YouTube’da fuhuşu özendiren açıklamalar yapmıştı: İşte hakkında istenen ceza…

Hazırlanan iddianamede Merve Taşkın'ın programda fuhuşa yönelik söylediği, "bu işte çok ciddi paralar var, bir gecede insanların ayda kazandığını kazanabiliyorsun, lüks yaşamak isteyenler için bir seçenek" ifadelerine yer verildi. İddianamede Merve Taşkın'ın 'para karşılığı ilişkiyi kabul ettiğini ancak korktuğunu bakire olan kızlara çok yüksek para teklif edildiği' yönündeki sözlerinin suç unsuru oluşturduğu aktarıldı.

SON DAKİKA… Fenomen Merve Taşkın YouTube’da fuhuşu özendiren açıklamalar yapmıştı: İşte hakkında istenen ceza…

İŞTE İSTENEN CEZA…

İddianamede şüpheli şahıs hakkında dava açılması için yeterli delilin bulunduğu belirtildi. Merve Taşkın hakkında 'fuhuşa özendirme' suçu kapsamında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

SON DAKİKA… Fenomen Merve Taşkın YouTube’da fuhuşu özendiren açıklamalar yapmıştı: İşte hakkında istenen ceza…

Duruşma ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Merve Taşkın hakkında Ocak ayında fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı. Taşkın karar öncesinde ülkeyi terk etmişti.