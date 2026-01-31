Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Fenomenlere şafak baskını: Hasan Can Kaya, Reynmen, Emirhan Çakal dahil 26 kişi gözaltında

Son dakika haberi: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev operasyonda, aralarında Hasan Can Kaya ve Reynmen, Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar, Döndü Şahin
gibi popüler isimlerin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Enes Batur ve Murat Yağcı hakkında da yakalama kararı çıkartıldı

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 31.01.2026 08:15 Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 09:49
İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte düğmeye bastı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı "Şafak Operasyonu" düzenlendi.

ÜNLÜ İSİMLER GÖZALTINDA

Uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya dünyasının yakından tanıdığı isimler hedef alındı.

Ekiplerin belirlediği adreslere yapılan baskınlarda, dijital materyallere ve çeşitli kanıtlara el konuldu. Gözaltına alınanlar arasında Hasan Can Kaya, Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş'ın gözaltına alındığı belirlendi. Enes Batur ile Murat Yağcı hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.

İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da yapılan operasyonda, komedyen Hasan Can Kaya, Reymen olarak tanınan Yusuf Aktaş, rapçi Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk

Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla gözaltına alındı.

