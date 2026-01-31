Trend
SON DAKİKA... Fenomenlere şafak baskını: Hasan Can Kaya, Reynmen, Emirhan Çakal dahil 26 kişi gözaltında
Son dakika haberi: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev operasyonda, aralarında Hasan Can Kaya ve Reynmen, Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar, Döndü Şahin
gibi popüler isimlerin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Enes Batur ve Murat Yağcı hakkında da yakalama kararı çıkartıldı
Giriş Tarihi: 31.01.2026 08:15
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 09:49