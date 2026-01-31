SON DAKİKA... Fenomenlere şafak baskını: Hasan Can Kaya, Reynmen, Emirhan Çakal dahil 26 kişi gözaltında

Ekiplerin belirlediği adreslere yapılan baskınlarda, dijital materyallere ve çeşitli kanıtlara el konuldu. Gözaltına alınanlar arasında Hasan Can Kaya, Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş'ın gözaltına alındığı belirlendi. Enes Batur ile Murat Yağcı hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.