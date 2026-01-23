Trend
SON DAKİKA | FETÖ dümeni uyuşturucu piyasasına kırdı! çetin Gören firari Aytaç Ocaklı ile bağlantılı çıktı
Son dakika haberi: İspanya'nın Atlas Okyanusu'nda ele geçirdiği 9 ton 994 kilogram kokainle ilgili uyuşturucu baronu Çetin Gören'in de aralarında olduğu 12 kişi yakalandı. Çetin Gören'in, FETÖ savcısı Zekeriya Öz'ü yurtdışına kaçıran işadamı Aytaç Ocaklı ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 23.01.2026 06:50
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 06:51