SON DAKİKA | FETÖ dümeni uyuşturucu piyasasına kırdı! çetin Gören firari Aytaç Ocaklı ile bağlantılı çıktı

Son dakika haberi: İspanya'nın Atlas Okyanusu'nda ele geçirdiği 9 ton 994 kilogram kokainle ilgili uyuşturucu baronu Çetin Gören'in de aralarında olduğu 12 kişi yakalandı. Çetin Gören'in, FETÖ savcısı Zekeriya Öz'ü yurtdışına kaçıran işadamı Aytaç Ocaklı ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Mustafa Sait ÖZKAN
Giriş Tarihi: 23.01.2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 06:51
Son dakika haberi: İspanya Ulusal Polisi'nin 11 Ocak Pazar günü Atlas Okyanusu'nda "UNITED S" isimli ticari gemide 35'er kilogramlık 295 paket halinde ele geçirdiği 9 ton 994 kilogram kokain maddesi yakalamasıyla ilgili uyuşturucu baronu Çetin Gören'in de aralarında olduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tespitlerine Gören, yakalanan 10 tonluk kokain için, perdeleme yaparak Honduras merkezli Copa Maritime CO isimli şirketin kurulması talimatını verdi. Bu şirkete ait olan UNITED-S isimli geminin sevk ve idaresini talimatlar vererek yönlendirdi.

Talimat yoluyla 10 ton kokainin taşıma işini gözaltına alındığı ve tutuklandığı şüphelilerle birlikte yaptı. Kurulan şirketin ve geminin sahibi gösterilen İbrahim Yılmaz da tutuklananlar arasındaydı. Tespitlere göre şüphelilerden Engin Çavuş, Gören'in sağ koluydu ve onun talimatlarını yerine getirdi.

Gemi kaptanı Hasan Can ve Süleyman Madi ise gemi tedariki ve geminin sefere hazır hale getirilerek 10 tonluk kokainin sevkiyatında önemli rol oynadı.

FETÖ PASTADAN PAY İSTİYOR

SABAH, Çetin Gören'in bağlantılarıyla ilgili yeni ayrıntılara ulaştı. 2014'ten beri gelirleri daralan Fetullahçı Terör Örgütü'nün milyarlarca doların döndüğü uyuşturucu piyasasına rotayı kırdığı tespit edildi.

Güney Afrika, Güney Amerika'da gibi dünyanın farklı noktalarında etkin bir casusluk ağına sahip FETÖ'nün, bulunduğu ülkelerdeki bürokrasiyle olan temaslarını uyuşturucu trafiğinde kullandığı saptandı.

İşte uyuşturucu baronu olan ve geçtiğimiz yıllarda Interpol kaydının silinmesi için FETÖ'nün Hollanda imamına 500 bin euro veren Çetin Gören'in Fetullahçı Terör Örgütü üyesi eski savcı Zekeriya Öz'ün yurtdışına firarını sağlayan işadamı Aytaç Ocaklı'yla bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Ocaklı'nın Gören aracılığıyla Ukrayna'daki savaş bölgesi üzerinden uyuşturucu trafiğine FETÖ adına dahil olduğu tespit edildi. Ocaklı'nın uyuşturucu trafiğinde 'Aslan' kod ismini kullandığı öğrenildi.

Öte yandan Ocaklı'nın kurduğu Avores Uluslararası Savunma Sanayi ve Sağlık hizmetleri şirketinde, İBB'deki casusluk soruşturmasında tutuklanan Hüseyin Gün'ün de ortak olduğu ortaya çıkmıştı.

KOKAİN TUSKON ÜYESİNE AİT

15 Ocak'ta Mersin Limanı'nda Brezilya'dan gelen yer fıstığı yüklü konteyner içerisinde 298 kiloluk bir kokain yakalandı. Konteynerin sahibi H.Ş.'nin FETÖ'nün kuruluşu olan TUSKON üyesi olduğu ortaya çıktı.

H.Ş.'nin aynı zamanda 2018-2019 yılları arasında cezaevinde tutuklu bulunduğu ve FETÖ'den kaydı bulunan çok sayıda şahısla irtibatlı olduğu da edinilen bilgiler arasında yer aldı.