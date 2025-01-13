Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Flört uygulamasında hayatının şokunu yaşadı! Ceren sandı, Bülent çıktı: Çıplak fotoğraf şantajı

SON DAKİKA | Flört uygulamasında hayatının şokunu yaşadı! Ceren sandı, Bülent çıktı: Çıplak fotoğraf şantajı

Son dakika haberi: İstanbul'da yaşayan Mahmut K. 'OkCupid' adlı "sohbet et ve aşkı bul" sloganını kullanan bir flört uygulamasına üye oldu. İstanbul Üsküdar'da yaşayan 28 yaşındaki Mahmut K. uygulama üzerinden Ceren isimli bir kadınla tanıştı. İkili arasındaki konuşma ilerledikten bir sonra genç adam hayatının şokunu yaşadı ve kendisine dahi ait olmayan müstehcen fotoğrafla şantaja uğradı.

ARZU KAYA
Giriş Tarihi: 13.01.2025 06:46 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 07:52
SON DAKİKA | Flört uygulamasında hayatının şokunu yaşadı! Ceren sandı, Bülent çıktı: Çıplak fotoğraf şantajı

Son dakika haberi: İlginç olayın adresi İstanbul Üsküdar. 28 yaşındaki Mahmut K. ünlü isimlerin de sosyal medya üzerinden reklamını yaptığı iddia edilen 'OkCupid' adlı "sohbet et ve aşkı bul" sloganını kullanan bir çeşit flört uygulamasına üye oldu.

SON DAKİKA | Flört uygulamasında hayatının şokunu yaşadı! Ceren sandı, Bülent çıktı: Çıplak fotoğraf şantajı

Uygulama üzerinden Ceren adlı bir kadınla tanışan adam sonrasında sosyal medya üzerinden iletişime devam etti. Sosyal medyadaki iletişim cep telefon numaralarının alınmasıyla da telefon üzerinden ilerledi.

SON DAKİKA | Flört uygulamasında hayatının şokunu yaşadı! Ceren sandı, Bülent çıktı: Çıplak fotoğraf şantajı

BAŞKASININ ÇIPLAK FOTOĞRAFI İLE ŞANTAJ

İkili mesajlaşırken genç adam Ceren isimli kadına silinebilir şekilde tek görüntüleme yapılabilen yarı çıplak bir fotoğrafını attı.

SON DAKİKA | Flört uygulamasında hayatının şokunu yaşadı! Ceren sandı, Bülent çıktı: Çıplak fotoğraf şantajı

Sonrasında Ceren'den kendisine ait olmayan bir adamın çıplak fotoğrafı geldi, "Bu fotoğraf senin, eğer para göndermezsen instagram'dan arkadaşlarına atacağım, parayı verirsen kimseye bir şey göndermem" dedi.

SON DAKİKA | Flört uygulamasında hayatının şokunu yaşadı! Ceren sandı, Bülent çıktı: Çıplak fotoğraf şantajı

2 BİN 400 LİRA GÖNDERDİ, PARA İSTEĞİ KESİLMEDİ

Panikleyen adam kendi banka hesabından Ceren'in gönderdiği hesaba önce 980 lira sonra yeniden para istendiğinde ise bin 500 lira olmak üzere toplamda 2 bin 480 lira para attı. Ancak para isteğinin ardı arkası kesilmedi. Neye uğradığını şaşıran adam şikayetçi olacağını söyleyince engellendi.

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