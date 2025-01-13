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SON DAKİKA | Flört uygulamasında hayatının şokunu yaşadı! Ceren sandı, Bülent çıktı: Çıplak fotoğraf şantajı
SON DAKİKA | Flört uygulamasında hayatının şokunu yaşadı! Ceren sandı, Bülent çıktı: Çıplak fotoğraf şantajı
Son dakika haberi: İstanbul'da yaşayan Mahmut K. 'OkCupid' adlı "sohbet et ve aşkı bul" sloganını kullanan bir flört uygulamasına üye oldu. İstanbul Üsküdar'da yaşayan 28 yaşındaki Mahmut K. uygulama üzerinden Ceren isimli bir kadınla tanıştı. İkili arasındaki konuşma ilerledikten bir sonra genç adam hayatının şokunu yaşadı ve kendisine dahi ait olmayan müstehcen fotoğrafla şantaja uğradı.
Giriş Tarihi: 13.01.2025 06:46
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 07:52