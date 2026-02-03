Trend
SON DAKİKA | Fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında ‘Whatsapp’ düğümü çözüldü! Dijital kara kutu açıldı: Yiğit Macit’in 618 bin mesajı geri getirildi
Türkiye bir süredir magazin ve cemiyet dünyasını sarsan uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarını konuşurken gün geçtikçe operasyonlarla ilgili yeni düğümler çözülüyor. RE-EDITION ajansı kurucusu Yiğit Macit, İstanbul'da düzenlenen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. Yiğit Macit'in telefonundaki özel yazılımlarla geri getirilen silinmiş 618 bin WhatsApp mesajı, suç ağının organize yapısını ve detaylarını ortaya çıkardı.
Giriş Tarihi: 03.02.2026 07:45
Güncelleme Tarihi: 03.02.2026 07:49