Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında ‘Whatsapp’ düğümü çözüldü! Dijital kara kutu açıldı: Yiğit Macit’in 618 bin mesajı geri getirildi 

Türkiye bir süredir magazin ve cemiyet dünyasını sarsan uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarını konuşurken gün geçtikçe operasyonlarla ilgili yeni düğümler çözülüyor. RE-EDITION ajansı kurucusu Yiğit Macit, İstanbul'da düzenlenen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. Yiğit Macit'in telefonundaki özel yazılımlarla geri getirilen silinmiş 618 bin WhatsApp mesajı, suç ağının organize yapısını ve detaylarını ortaya çıkardı.

Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 03.02.2026 07:45 Güncelleme Tarihi: 03.02.2026 07:49
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında uyuşturucu ve fuhuş organizasyonu suçlamalarıyla 19 Aralık 2025 günü 3'üncü dalga operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan arasında 32 yaşındaki RE-EDITION isimli ajansın kurucusu Yiğit Macit tutuklanarak cezaevine gönderildi. Macit'in özellikle zengin iş adamlarına kadın pazarlayan isimlerden bir tanesi olduğu iddia edildi.

618 BİN WHATSAPP MESAJI GERİ GETİRİLDİ

Macit'in cep telefonu ise üzerine inceleme yapılmak üzerine siber polisine teslim edildi. Günler sonra çözülen telefon, dosyanın en önemli kanıtlarından birine dönüştü.

Özel yazılımlarla geri getirilen silinmiş 618 bin WhatsApp mesajı, suç ağının organize yapısını ve detaylarını ortaya çıkardı.

ÜNLÜ İŞ ADAMLARIYLA "FUHUŞ AĞI"

Ele geçirilen kayıtlarda, Yiğit Macit'in özellikle cemiyet ve iş dünyasından ünlü iş adamlarına cinsel birliktelik amacıyla "kadın ticareti" yaptığı saptandı.

Savcılık mesajlarda adı geçen ve bu kirli organizasyondan hizmet aldığı iddia edilen iş adamlarının peşine düştü.

Yazışmalarda sadece fuhuş pazarlığı değil, aynı zamanda bu ortamlarda kullanılacak uyuşturucu maddelerin temini ve lojistiğine dair net talimatların yer alıp almadığı kontrol edilecek.

BİNLERCE KADIN MAĞDURUN İFADELERİ DOSYAYI GENİŞLETECEK

Dijital verilerin en sarsıcı kısmı ise mağduriyetin boyutu oldu. Yazışmalar, binlerce kadının fuhuş bataklığına çekildiğini ortaya çıkardı. Kimliği tespit edilen kadınlar, davet edilerek ifadeleri alınacak.

Kadınların ifadeleriyle birlikte, organizasyonun suç boyutu da netlik kazanacak. Elde edilen yeni bilgiler ve mağdur beyanları ışığında, soruşturma genişleyecek.