SON DAKİKA: Futbolcu cinayetinde yeni gelişme: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu tutuklamaya sevk edildi

SUÇLUYU KAYIRMAKTAN GÖZALTINA ALINDILAR

Futbolcu Kundakçı'nın cinayetiyle ilgili sürdürülen soruşturma genişletildi. Bu kapsamda ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ile şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu da gözaltına alındı. Ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu ile ailenin yakın akrabası olan şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın, silahlı saldırının ardından Alaattin Kadayıfçıoğlu ile irtibata geçtikleri ve şüpheliyi saklamaya yönelik hareket ettikleri iddiasıyla "suçluyu kayırma" suçundan gözaltına alındıkları öğrenildi.