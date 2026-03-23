SON DAKİKA: Futbolcu cinayetinde yeni gelişme: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu tutuklamaya sevk edildi

Son dakika haberleri: İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü olayda Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK
Leyla Yıldız
Giriş Tarihi: 23.03.2026 15:16 Güncelleme Tarihi: 23.03.2026 22:03
SON DAKİKA: Futbolcu cinayetinde yeni gelişme: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu tutuklamaya sevk edildi

Türkiye gündemini sarsan Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yapılan çalışmalar sonucunda silahı kullandığı tespit edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinin de aralarında bulunduğu 7 kişi yakalanmıştı. Devam eden operasyonlarda ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ile şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu da gözaltına alındı. Toplam şüpheli sayısı 10'a yükseldi. Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA: Futbolcu cinayetinde yeni gelişme: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu tutuklamaya sevk edildi

OLAY ESKİ SEVGİLİYE YÖNELİK

Emniyette yapılan işlemlerde olayın detayları da ortaya çıktı. İddialara göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak için araya ortak arkadaşları olan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'yı soktu.

SON DAKİKA: Futbolcu cinayetinde yeni gelişme: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu tutuklamaya sevk edildi

Kundakçı, Aleyna ile görüşüp ikilinin barışması için aracı oldu. İddiaya göre Kundakçı ve Canbay, konuşmak için Ümraniye'de olay yerine geldi.

SON DAKİKA: Futbolcu cinayetinde yeni gelişme: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu tutuklamaya sevk edildi

İKİ ARAÇ GELDİ, BİRİ İNİP ATEŞ ETTİ

Araç içinde bekledikleri sırada iki farklı araç yanlarına yanaştı. Bu araçlardan birinde Aleyna Kalaycıoğlu ile sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bulunduğu öne sürüldü. Araçtan inen Kadayıfçıoğlu, park halinde duran aracın içinde bulunan rapçi Canbay ve futbolcu Kundakçı'ya doğru ateş açtı.

SON DAKİKA: Futbolcu cinayetinde yeni gelişme: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu tutuklamaya sevk edildi

Açılan ateşte futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı.

SON DAKİKA: Futbolcu cinayetinde yeni gelişme: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu tutuklamaya sevk edildi

PEŞ PEŞE OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu gözaltına aldı. Kaçan şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.

SON DAKİKA: Futbolcu cinayetinde yeni gelişme: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu tutuklamaya sevk edildi

Yapılan çalışmalarda Kadayıfçıoğlu'nun Beşiktaş'ta bir evde saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı. Evde olayda kullanılan silah da ele geçirildi. Devam eden operasyonlarda Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi daha gözaltına alındı.

SON DAKİKA: Futbolcu cinayetinde yeni gelişme: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu tutuklamaya sevk edildi

SUÇLUYU KAYIRMAKTAN GÖZALTINA ALINDILAR

Futbolcu Kundakçı'nın cinayetiyle ilgili sürdürülen soruşturma genişletildi. Bu kapsamda ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ile şüphelinin babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu da gözaltına alındı. Ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu ile ailenin yakın akrabası olan şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın, silahlı saldırının ardından Alaattin Kadayıfçıoğlu ile irtibata geçtikleri ve şüpheliyi saklamaya yönelik hareket ettikleri iddiasıyla "suçluyu kayırma" suçundan gözaltına alındıkları öğrenildi.

SON DAKİKA: Futbolcu cinayetinde yeni gelişme: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu tutuklamaya sevk edildi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Konuyla ilgili gözaltına alınan ve Gayrettepe Cinayet Büroda sorgulanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA: Futbolcu cinayetinde yeni gelişme: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu tutuklamaya sevk edildi

"KÖPEKLERİ VERMEK İÇİN İNDİK"

Futbolcu Kubilay Kundakçı'nın öldürülmesi olayı ile ilgili adliyeye sevk edilen şüpheli Aleyna Kalaycıoğlu'nun ilk beyanında; "Ben kimseyi azmettirmedim", dediği öne sürülürken Kalaycıoğlu'nun ilk gün polise, stüdyoda bulunan köpekle ilgili gittiklerini ve olay yerinde eski sevgilisi Vahap Canbay'ı görmeleri üzerine olayın yaşandığını öne sürdü. Olaydan sonra araçla ayrıldıktan kısa bir süre sonra kendisinin yol üzerinde araçtan indiğini iddia etti.

SON DAKİKA: Futbolcu cinayetinde yeni gelişme: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu tutuklamaya sevk edildi

"BEN AZMETTİRMEDİM"

Ateş edildikten sonra birilerinin vurulduğundan haberi olmadığını iddia eden Aleyna Kalaycıoğlu, kendisiyle ilgili azmettirme iddialarını kabul etmedi. Bu ilk bilginin ardından dün de avukat eşliğinde resmi ifadesi alındı.

SON DAKİKA: Futbolcu cinayetinde yeni gelişme: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu tutuklamaya sevk edildi

CANBAY'IN KÖPEK BAHANESİ

Stüdyoda bulunan köpeğin Canbay'a ait olduğu iddia ediliyor. İddialara göre Canbay, köpeğini alma bahanesiyle yanına aldığı Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'yla görüşüp barışmak istedi.

SON DAKİKA: Futbolcu cinayetinde yeni gelişme: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu tutuklamaya sevk edildi

7 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Adliyeye sevk edilen şüpheliler B.K. savcılık işlemlerinin ardından, Z.K. ve A.Ö. adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

SON DAKİKA: Futbolcu cinayetinde yeni gelişme: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu tutuklamaya sevk edildi

Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SON DAKİKA: Futbolcu cinayetinde yeni gelişme: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu tutuklamaya sevk edildi
SON DAKİKA: Futbolcu cinayetinde yeni gelişme: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu tutuklamaya sevk edildi
SON DAKİKA: Futbolcu cinayetinde yeni gelişme: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu tutuklamaya sevk edildi
SON DAKİKA: Futbolcu cinayetinde yeni gelişme: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu tutuklamaya sevk edildi
SON DAKİKA: Futbolcu cinayetinde yeni gelişme: Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu tutuklamaya sevk edildi