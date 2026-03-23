SON DAKİKA: Futbolcu cinayetinde yeni gelişme: Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da aralarında olduğu 7 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü olayda Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

Leyla Yıldız
Giriş Tarihi: 23.03.2026 15:16 Güncelleme Tarihi: 24.03.2026 01:10
Ümraniye Tatlısu Mahallesinde 19 Mart Perşembe günü silahlı saldırıda meydana gelen olayda, Rapçi Vahap Canbay bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile tekrar barışmak için araya ortak arkadaşları olan Kubilay Kaan Kundakçı'yı sokmuş Kundakçı Aleyna ile görüşüp ikilinin barışması için aracı olmuştu.

Kundakçı ve Canbay ikilisi konuşmak için olay yerine geldi.

Araç içerisinde bekledikleri sırada yanlarına yanaşan bir kişi araca doğru ateş etti.

Açılan ateşte Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı yapan araçlar olay yerinden kaçtı.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay sonrası ekipler Aleyna Kalaycıoğlu'nu gözaltına aldı.

Olayda silah kullanan şüphelinin kimliği tespit edilen şüpheli ünlü iş adamı Bilal Kadayıfcıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu çıktı.

Silah ile ateş eden Alaattin Kadayıfçıoğlu (28), M.R.(52), H.C.A.(25), M.K.(59), E.T.(63), A.Ö.(46), A.T.(28) ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüpheliler B.K. adli kontrol tedbiri uygulanmaksızın, Z.K. ve A.Ö. adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli ise tutuklandı.

