SON DAKİKA… Galatasaray yıldızı Lucas Torreira’ya yumruklu saldırı! Kan donduran tehdit mesajları ortaya çıktı: Torreira’yı öldürmek istemem…

SON DAKİKA… Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, dün gece İstanbul Beyoğlu'ndaki bir AVM'de yumruklu saldırıya uğradı. Röntgen teknikeri olduğu öğrenilen Yusuf Yıldırım taksiye binerek kaçmaya çalıştığı sırada polis ekiplerinde yakalandı. Korkunç saldırının perde arkasından ise kız meselesi çıktı. Saldırgan Yusuf Yıldırım ifadesinde sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Lucas Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle Torreira'yı Instagram hikayelerinden adım adım takip ederek saldırıyı gerçekleştirdiğini anlattı. Öte yandan Yusuf Yıldırım'ın sosyal medyadaki tehdit mesajları da ortaya çıktı. İşte detaylar…