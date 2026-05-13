SON DAKİKA… Galatasaray yıldızı Lucas Torreira’ya yumruklu saldırı! Kan donduran tehdit mesajları ortaya çıktı: Torreira’yı öldürmek istemem…

SON DAKİKA… Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, dün gece İstanbul Beyoğlu'ndaki bir AVM'de yumruklu saldırıya uğradı. Röntgen teknikeri olduğu öğrenilen Yusuf Yıldırım taksiye binerek kaçmaya çalıştığı sırada polis ekiplerinde yakalandı. Korkunç saldırının perde arkasından ise kız meselesi çıktı. Saldırgan Yusuf Yıldırım ifadesinde sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Lucas Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle Torreira'yı Instagram hikayelerinden adım adım takip ederek saldırıyı gerçekleştirdiğini anlattı. Öte yandan Yusuf Yıldırım'ın sosyal medyadaki tehdit mesajları da ortaya çıktı. İşte detaylar…

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 13.05.2026 10:39 Güncelleme Tarihi: 13.05.2026 12:00
SON DAKİKA… Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın uğradığı saldırı Türkiye'nin gündeminde ilk sırada yer aldı.

Olay, dün saat 18.45 sıralarında Camiikebir Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin içerisindeki kafeteryada yaşandı.

BURNUNA YUMRUK ATIP DARP ETTİ!

Edinilen bilgiye göre, Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, oyun alanında bulunduğu sırada Yusuf Yıldırım yanına geldi. İddiaya göre Yusuf Yıldırım, merdiven başında Torreira'nın burnuna yumruk atarak darp etmeye çalıştı.

TAKSİDE YAKALANDI… KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN KAYDI ÇIKTI!

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan Yusuf Y.'nin taksiye bindiği belirlendi. Şüpheli, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından AVM'den çıkmaya çalışırken takside yakalanarak gözaltına alındı. Yusuf Yıldırım'ın 'kasten yaralama' suçundan 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.

SALDIRININ SEBEBİ KIZ MESELESİ ÇIKTI

Gözaltına alınan Yusuf Yıldırım ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Lucas Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle futbolcuyu sanal medya üzerinden takip ederek olay yerine gittiğini anlattı.

SALDIRGAN HAKKINDA 45 GÜN UZAKLAŞTIRMA ALDIRMIŞ

Lucas Torreira'nın ise poliste verdiği ifadede, İpek B.'nin kız arkadaşı olduğunu, Yusuf Yıldırım hakkında daha önce savcılıktan 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını ve olayın ardından şüpheliden şikayetçi olduğunu öğrenildi.

ŞOFÖRÜ DE ŞÜPHELİYE YUMRUK ATTI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Torreira'nın darbedilmesinin ardından şoförü Eray S.'nin (39) tarafları ayırmak amacıyla Yusuf Yıldırım'a yumruk attığı ortaya çıktı. Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken Yusuf Yıldırım'ın sosyal medya hesabından tehdit dolu mesajları da ortaya çıktı. İşte saldırganın yaptığı sosyal medya paylaşımında Torreira'ya ölüm tehditleri savurduğu o paylaşımlar:

Şu anda bütün Galatasaray yönetimini öldürmek benim en doğal hakkım. Türkiye'de yazılı olmayan kurallar vardır. Bu kurallar bana bu hakkı veriyor. Benden bir hayat çalındı karşılığında bir veya birkaç can alabilmeliyim. Türkler de onu öldürmemin en doğal hakkım olduğunu biliyor, torreira ailesi de oğullarını öldürme hakkım olduğunu biliyor, torreira'nın kendisi de biliyor. Latin amerika'da da var böyle şeyler. Bir gün onu öldüreceğimi veya öldürteceğimi de biliyorlar. 2 takım daha kaldı şansımı deneyeceğim. Olmazsa ülkeye dönüp bir tetikçi kiralamak için para biriktirmeye başlayacağım.

Torreira'ya açıkça söylemek gerekirse ben birşey yapmasam da olur. Onu zaten gelecekteki karısı aldatacak. Ama yapacağım.

Adam 1.6 milyon için adam öldürmüş benim torreira'yı öldürmek istememi aşırı bulanlar var.

SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SALDIRIYA AİT YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yusuf Yıldırım'ın futbolcusu Lucas Torreira saldırdıktan hemen sonrasındaki arbede anları, görevlinin araya girmesi ve şüphelinin kaçtığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya yapılan yumruklu saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

