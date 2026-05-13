SON DAKİKA… Galatasaraylı Lucas Torreira saldırı anını anlattı: Aniden kafamın sol tarafına yumruk attı…

SON DAKİKA… Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, İstanbul Beyoğlu'nda röntgen teknikeri Yusuf Yıldırım'ın yumrulu saldırısına uğradı. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edilirken, SABAH Lucas Torreira'nın ifadesine ulaştı. Torreira ifadesinde saldırı anını anlattı! İşte detaylar…

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 13.05.2026 12:26 Güncelleme Tarihi: 13.05.2026 13:51
Olay, dün saat 18.45 sıralarında Camiikebir Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin içerisindeki kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Padel oyun alanında bulunduğu sırada Yusuf Yıldırım yanına geldi.

İddiaya göre Yusuf Yıldırım, merdiven başında Torreira'nın burnuna yumruk atarak darp etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından kaçmaya çalışan Yusuf Yıldırım'ın taksiye bindiği belirlendi.

Şüpheli, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından AVM'den çıkmaya çalışırken takside yakalanarak gözaltına alındı. Yusuf Yıldırım'ın 'kasten yaralama' suçundan 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Galatasaraylı futbolcu Torreira'ya saldıran şahıs adliyeye sevk edildi | Video

'KIZ ARKADAŞIMLA İLGİLENİYORDU'

Gözaltına alınan Yusuf Yıldırım'ın ifadesinde, sanal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Lucas Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle futbolcuyu sanal medya üzerinden takip ederek olay yerine geldiğini söylediği öğrenildi.

'İPEK KIZ ARKADAŞIM'

Lucas Torreira'nın ise poliste verdiği ifadede, İpek B.'nin kız arkadaşı olduğunu, arkadaşının Yusuf Yıldırım hakkında daha önce savcılıktan 45 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığını ve olayın ardından şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Torreira'nın darbedilmesinin ardından şoförü Eray S.'nin (39) tarafları ayırmak amacıyla Yusuf Yıldırım'a yumruk attığı belirlendi. Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi.

TORREİRA EMNİYET'TE OLAYI BÖYLE ALATTI

Öte yandan Torreira Emniyet'te verdiği ifadede saldırı anını anlattı. Torreira'nın "Otelde arkadaşlarımla yaklaşık 2 saat kadar tenis oynadım, saat 18.00 sıralarında duş alma yerinde duş alıp üstümü değiştirdim ve dışarıya çıktım. Biri yanıma geldi fotoğraf çekindik.

Onunla fotoğraf çekildikten sonra başka bir erkek şahsın yanıma doğru geldiğini görünce onunda fotoğraf çekinmek istediğini düşündüm, şahıs yanıma yaklaştıktan sonra aniden kafamın sol tarafına yumruk attı ne olduğunu anlamadım.

Kendimi korumaya çalıştım, o sırada orada bulunan Şoförüm Eray S. ve arkadaşım David C. beni korumak ve şahsı uzaklaştırmak amacıyla yanıma geldiler, bizi ayırdıktan sonra şahıs taksiye binerek uzaklaşmaya çalıştı ben bu şahsa herhangi bir fiziksel müdahalede bulunmadım.

Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum, onu daha öncede hiç görmedim. Olayın akabinde kontrol amaçlı hastaneye gittim raporlarımı siz görevlilere sunmak istiyorum. Olaydan dolayı başım ağrıyor. Beni darp ederek yaralanmama sebep olan bahse konu şahıstan davacı ve şikayetçiyim" dediği öne sürüldü

#İSTANBUL #BEYOĞLU #GALATASARAY #SALDIRI