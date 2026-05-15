Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Gamze'yi ölüme götüren tıp merkezi sabıkalı çıktı: SABAH tanık ifadelerine ulaştı

Son dakika haberi... İstanbul'da 29 Mart 2026'da penisilin alerjisi olmasına rağmen Özel Tepe Tıp Merkezi'nde takılan serum sonrası fenalaşan Gamze Yıldız'ın (28) ölümüne ilişkin tanık ifadelerine SABAH ulaştı. Öte yandan Yıldız'ın hayatını kaybettiği tıp merkezinde, geçtiğimiz yıl da Murat Aydın'ın dişini çektirdikten sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Leyla Yıldız
MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 15.05.2026 07:02 Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 07:03
Son dakika haberi: İstanbul'da penisilin alerjisi olduğu hâlde serum takılan Gamze Yıldız'ın hayatını kaybettiği tıp merkezinde, geçen yıl da Murat Aydın'ın diş çekimi sonrası öldüğü ortaya çıktı.

'YANLIŞ TEDAVİ' İDDİASI

Soruşturma kapsamında ifade veren anne Suna Doğantekin, "Kızıma yanlış tedavi uygulandığını düşünüyorum" dedi. Yıldız'ı hastaneye götüren Muhammet M.K. ise "Alerjisinin olup olmadığı soruldu. O da penisiline ve başka bir ilaç türüne alerjisi olduğunu söyledi. Serumdan 10 saniye sonra yüzü morardı ve kasılmaya başladı" dedi.

Tıp merkezinde laboratuvar teknikeri olan S.Ö. ise ifadesinde, "Şikâyetini sordum; şiddetli eklem ağrısı, ateş ve halsizlik olduğunu söyledi. Kendisine ağrı kesici, ateş düşürücü, antibiyotik, vitaminlerin olduğu bir serum tedavisi uyguladım. İlk serumda herhangi bir sorun olmadı."

"İkinci serum başladıktan yaklaşık 10 saniye sonra kötü hissettiğini söyledi ve penisilin alerjisini dile getirdi. Bunun üzerine serumu durdurup alerji ilaçları uyguladık. Doktor müdahaleye geldi. Daha sonra 112 geldi ve entübe edildi. Gamze tıp merkezine geldiğinde herhangi bir alerjisi olduğundan bahsetmedi" dedi.

1 YIL ÖNCE DE ÖLÜM OLMUŞ

2025 yılının ocak ayında da Murat Aydın'ın, aynı tıp merkezinde dişini çektirdikten sonra öldüğü ortaya çıktı.

Aydın'ın kız kardeşi Elif Değirmenci, "Ağabeyim kalp hastasıydı. Bu tıp merkezinde dişini çektirdikten çok kısa süre sonra kalp krizi geçirmiş. Orada müdahale edilmemiş, kalp masajı yapılmamış, başka bir hastaneye sevk edilmiş"

"Doktorun iddiası, ağabeyimin hastalığıyla ilgili bir şey söylemediği yönünde. Ağabeyime herhangi bir belge imzalatmamış. Doktorlardan bir heyet oluşturuldu. Bir doktor hariç, diğerleri diş çekimi yapan hekimi haklı buldu" dedi.

