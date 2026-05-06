SON DAKİKA | Gaziantep’de şüpheli ölümde şok mesajlar! Olaydan yarım saat önce...

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 06.05.2026 06:34 Güncelleme Tarihi: 06.05.2026 06:37
Son dakika haberi: Gaziantep'te geçen yıl haziranda 2 aylık hamileyken pencereden düşerek ölen Emel Akbaş Bayhan'ın (38) intihar etmediğini, eşi tarafından itildiğini öne süren ailesi, soruşturmada takipsizlik verilmesine tepki gösterdi.

Acılı aile, Emel'in düşme anında pencerede bir kişinin belirmesi ve düştükten yarım saat sonra telefonundan "İntihar edeceği" yönünde mesajlar atılmasına rağmen verilen takipsizlik kararının hem hukuken hem de vicdanen kabul edilemez olduğunu belirtti. Olay 26 Haziran 2025'te yaşandı.

Gaziantep'te 2 aylık hamile olan Emel Akbaş Bayhan (38) yaşadığı apartmanın 3. katındaki evlerinden düşerek yaşamını yitirdi. Emel'in intihar ettiğini öne süren eşi Şirin Bayhan cenazeye katılmazken olaydan sonra gittiği Diyarbakır'da gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest kalmıştı.

Olayla ilgili savcılık takipsizlik kararı verirken, aile karara isyan etti. Anne Muazzez Akbaş "Sayın Adalet Bakanımızın Gülistan Doku'daki kararlı duruşu bize umut oldu. Ben de bir anne olarak sesleniyorum. Kızımın dosyası da aynı kararlılıkla ele alınsın" dedi.

YARIM SAAT SONRA MESAJ!

Öte yandan polis inceleme raporunda da şok detaylar ortaya çıktı. Raporda Emel'in saat 06.47'de düştüğü, saat 07.14'te ise Emel'in telefonundan eşi Şirin Bayhan'a gönderilmiş

Whatsapp mesajları olduğuna yer verildi. İkili arasında incelenen telefon kayıtlarında olaydan önceki 16 güne ait bir satır yazışma yokken düşme anından yarım saat sonra Emel'i 'intihar edecekmiş' gibi gösteren yazışmalar olması şok etti.

Ayrıca raporda olay anına ilişkin görüntülere de yer verildi. Görüntülerde Emel'in düşme anından saniyeler sonra pencerede bir kişinin belirdiği inceleme raporunda yer aldı.

TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ

Aile ve avukatları tarafından yapılan açıklamada, soruşturma sürecinde birçok kritik delilin yeterince incelenmediği ileri sürüldü.

Avukat Tayfun Gül, verilen takipsizlik kararına itiraz edeceklerini belirterek, "Görüntülerle sabit olan düşme anına ilişkin zaman 06.47 olmasına rağmen Emel ve kocası Şirin'in telefonları arasında olaydan sonra Whatsapp yazışmaları tespit ediliyor.

06.47'de düşen biri nasıl 27 dakika sonra saat 07.14'te mesaj atabiliyor? Bu da kocasının delilleri kararttığı ve olayı intihar olarak göstermeye çalıştığını gösteriyor. Devletin kurumlarının yaptığı incelemenin raporları ciddi bir kanıttır. Takipsizlik kararı verenler bunu görmedi mi?" dedi.

