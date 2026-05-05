SON DAKİKA | Gaziantep'te 13 yaşındaki kızın intiharından cinsel istismar! 2 amca 2 ağabey tutuklandı

Son dakika haberi: Gaziantep'te intihar girişiminde bulunan 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Gerçekleşen kan donduran olayda aile içi cinsel istismar iddiası ortaya çıktı, 2 amca ve 2 ağabey tutuklandı.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 05.05.2026 06:49 Güncelleme Tarihi: 05.05.2026 06:50
Gaziantep'te ilaç içerek intihara kalkışan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 13 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde aile içi cinsel istismar iddiası çıktı.

Annesini yıllar önce kaybeden kız çocuğunun ölümüyle ilgili cinsel istismar şüphesiyle 2 amcası ve 2 ağabeyi tutuklandı. Olayda ihmali bulunduğu iddia edilen dede ve babaannesi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep'te geçtiğimiz hafta rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki Fatma Azra Kutlu adlı kız çocuğunun durumunu şüpheli bulan polisin yaptığı araştırmada olayın intihar girişimi olduğu belirlendi. Polis ekipleri aile bireylerinin ifadelerine başvurdu.

Yapılan soruşturmada, annesi ölünce babasının yeniden evlenmesi üzerine babaannesi tarafından büyütüldüğü belirlenen kız çocuğunun tansiyon ilacı içerek intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Talihsiz kız çocuğu önceki gün tedavi gördüğü hastanede öldü.

Polis soruşturmayı derinleştirince kızın amcaları E.K. (40) ve Y.E.K. (33), abileri Y.K. (22) ve B.K. (17) ile dedesi A.K. (75) ve babaannesi A.F.K.'yi gözaltına aldı. Kız çocuğunun amcaları ve ağabeyleri tarafından istismar edildiği, babaanne ve dedenin ise olayı örtbas etmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 2 amca ve 2 ağabey "cinsel istismar" ve "intihara sürükleme" iddiasıyla tutuklanırken, dede ve babaanne hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

